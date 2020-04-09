Польша в стратегии нацбезопасности объявила Россию главной угрозой

Авторы новой польской «Стратегии национальной безопасности 2020» назвали действия России «важнейшей угрозой» для Польши. Выдержки из документа опубликовала газета Rzeczpospolita.

Изначально 33-страничный документ планировал представить президент Польши Анджей Дуда до очередных выборов главы государства, назначенных на 10 мая. Однако, как информирует газета, многие его положения были сформулированы до пандемии нового коронавируса и утратили актуальность. Пока информации о планах переписать стратегию нет, передает ТАСС.

Отметим, что недавно Польша выступала с обвинениями в адрес России, утверждая, что Москва будто бы использует ситуацию с коронавирусом для «дезинформационной кампании».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности призывал перестать культивировать фантом «российской угрозы» и перейти к налаживанию диалога по вопросам безопасности в Европе.

Как подчеркивал президент Владимир Путин, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, миф о российской угрозе является выдумкой тех, кто хочет нажиться на этой легенде.

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