Польша заявила о «дезинформационной кампании» России по COVID-19

Глава МИД Польши Яцек Чапутович утверждает, что Россия якобы использует ситуацию с коронавирусом для «дезинформационной кампании».

Чапутович принял участие в видеоконференции глав МИД стран НАТО. После нее министр также заявил, что Россия «представляет угрозу в районе Балтийского и Черного морей, на Украине и в Сирии». Каких-то доказательств своих слов глава МИД Польши не предоставил, передает РИА «Новости».

Министр рассказал, что он и его коллеги «подчеркнули значение сотрудничества с Украиной и Грузией». Это сотрудничество, по мнению НАТО, будет способствовать «расширению зоны стабильности и безопасности в непосредственном соседстве альянса».

Польша поддержала предоставление Украине статуса «партнера расширенных возможностей», а Грузии – «модернизированного пакета сотрудничества с НАТО». Главами МИД стран НАТО был принят «документ о сотрудничестве» с Киевом и Тбилиси.

Напомним, три члена фракции Европарламента «Зеленые/Европейский свободный альянс» от ФРГ призвали руководство Европейского союза заняться якобы имеющей место «дезинформацией» со стороны России по поводу COVID-19. Посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил, что о «подлинных мотивах Москвы» в Европе задумались после появления сообщений о том, что Польша блокировала пролет самолетов.

МИД России ответил на обвинения ЕС в «дезинформации» о коронавирусе.

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