В Польше оценили российскую помощь Италии

Читатели польского издания Interia прокомментировали российскую помощь Италии в борьбе с коронавирусом.

Ранее МИД Польши вызвал посла России Сергея Андреева из-за публикаций СМИ о том, что Варшава якобы запретила российским военным самолетам, направлявшимся в Италию для оказания помощи, пролет через свое воздушное пространство. Андреев подчеркнул, что не знает, откуда подобная информация появилась в СМИ, передает РИА «Новости».

В комментариях к материалу пользователи отметили, что в сложившейся ситуации отчасти виновата сама Польша.

«Польша не раз унижала Россию. Та сама решила облететь стороной враждебную страну, потому что быстрее было доставить груз в Италию кружным путем, чем дожидаться разрешения на полет», – заметил комментатор em46.

«Итальянцы, несомненно, ценят Россию, а к Польше они относятся негативно», – считает Bolonia.

«Только полный (...) делает себе врага из более сильного соседа, рассчитывая, что в случае необходимости ему поможет дядюшка из-за океана», – написал Jozwa Butrym.

«Только в кризисной ситуации мир смог узнать, какое государство обладает экономической мощью. Китай отправляет помощь на все континенты, а США не могут взять под контроль ситуацию даже у себя», – указал Kowid.

«Вообще я больше верю россиянам, чем польским политикам», – признался polish farmer.

Напомним, в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад.

Российские военные специалисты провели дезинфекцию пансионата «Мартино Занки» в пригороде Бергамо и пансионата для пожилых людей «Каса Рипозо» в итальянской провинции Ломбардия.

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