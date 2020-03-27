Российские военные продезинфицировали пансионат для пожилых в Италии

Российские военные специалисты вместе с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщило Минобороны России.

«Всего было продезинфицировано 2 тыс. квадратных метров внутренних помещений и подъездные дороги», – уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

Напомним, в пятницу российские военные медики, прибывшие в Бергамо, начали оказывать помощь зараженным коронавирусом.

В пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад.

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