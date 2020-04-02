Захарова ответила на обвинения ЕС в «дезинформации» о коронавирусе

В Москве удивлены заявлениями посла Европейского союза в России по поводу якобы существующей «российской дезинформации о коронавирусе», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она подчеркнула, что в Евросоюзе, в свою очередь, занимаются дезинформацией в связи с заявлениями о российской гуманитарной помощи Италии, передает РИА «Новости».

Напомним, посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил, что Евросоюз благодарен Москве за оказание помощи Италии, но «дезинформация» омрачила это проявление солидарности.

«Но какими бы благими не были намерения, инициатива России была омрачена дезинформацией и фейковыми новостями...» – сказал он.

По его словам, о «подлинных мотивах Москвы» в Европе задумались после появления сообщений о том, что Польша блокировала пролет самолетов.

«И сейчас дискуссия о «геополитической щедрости», «дипломатии масок» или «дипломатии в маске» (разные термины предлагаются) продолжается», – добавил дипломат.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

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По его словам, имелись и другие сообщения, «дискредитирующие Евросоюз и его страны в связи с этим кризисом». «Мы будем анализировать подобные сообщения и будем публично о них говорить», – пообещал он.

Ранее три члена фракции Европарламента «Зеленые/Европейский свободный альянс» от ФРГ призвали руководство Европейского союза заняться якобы имеющей место «дезинформацией» со стороны России по поводу COVID-19.

По мнению экспертов, опрошенных газетой ВЗГЛЯД, Вашингтон и Брюссель решили использовать вирус как новый повод обвинить Россию во всех мировых проблемах.

Захарова также назвала ситуацию с цензурированием новостей в Facebook проявление цензуры с антироссийским подтекстом. Речь идет о блокировке портала «Восток.rs», «который известен публикациями с использованием российских новостных источников», уточнила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

«Причина санкций непонятна. Она формулировалась как некое нарушение норм сообщества, но тот факт, что наказание последовало вслед за размещением на этом информационном ресурсе материалов, посвященных очередной годовщине начала агрессии НАТО против Югославии в 1999 г., наводит на мысль о том, что это совпадение неслучайно», – сказала Захарова.

Она предположила, что кому-то из модераторов или администраторов социальной сети «не по душе напоминание о трагических событиях двадцатилетней давности и неприглядной роли тех стран, которые совершили агрессию против суверенного государства».

«Это, конечно, еще одно проявление нарушения свободы слова, проявление политической цензуры с хорошо читаемым антироссийским подтекстом», – заключила Захарова.

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