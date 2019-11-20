Путин назвал миф о российской угрозой выдумкой

Все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, миф о российской угрозе является выдумкой тех, кто хочет нажиться на этой легенде, заявил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

Он напомнил, что раньше США заявляли странам Европы, что защищают их от советской угрозы, за что и требовали платить, передает ТАСС.

«Сегодня это не очень работает. Несмотря на все проблемы с Украиной, со спекуляциями вокруг Крыма и Донбасса, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать. Это просто чушь, бред собачий! Российская угроза – это выдумка тех, кто хочет нажиться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции, и это для всех очевидно, для лидеров ведущих стран Европы это абсолютно очевидно», – сказал Путин.

Президент добавил, что США придется предпринять шаги для изменения отношений с союзниками по НАТО, так как утверждать: «Мы вас защищаем – платите», – уже недостаточно, передает РИА «Новости».

Кроме того, он заявил, что Россия заинтересована в сохранении Евросоюза, хочет иметь дело с понятным партнером, с тревогой наблюдает за происходящими там событиями.

В октябре Путин выражал мнение, что второй холодной войны не будет, однако даже в случае ее начала Россия будет затронута в ней в наименьшей степени благодаря передовым вооружениям.