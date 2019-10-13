Путин оценил последствия для России в случае холодной войны

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что второй холодной войны не будет. Однако, по его мнению, даже в случае ее начала Россия будет затронута в ней в наименьшей степени благодаря передовым вооружениям.

«Не хотелось бы. Во всяком случае, Россию это затронет в наименьшей степени, потому что, как я уже сказал, перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых пока нет ни у кого в мире, у нас есть. Мы уже свой путь в известной степени в этом смысле прошли, теперь мы думаем над перспективами, работаем спокойно», – передает его слова ТАСС.

Путин также заявил, что ситуация в мире станет более опасной и менее предсказуемой, если в 2021 году США не станут продлевать Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

«Если он будет ликвидирован, то в мире вообще ничего не останется с точки зрения ограничения наступательных вооружений. И это плохо, это будет уже другая ситуация в мире, она станет, безусловно, более опасной, и мир станет более опасным и менее предсказуемым, чем тот, в котором мы живем сейчас», – заявил он.

Президент также прокомментировал ситуацию с приближением военной инфраструктуры НАТО к российским границам. По его мнению, это попытка нивелировать российский стратегический ядерный потенциал со стороны альянса.

«Это совсем близко от наших границ, и, конечно, это представляет для нас угрозу, потому что это попытка нивелировать наш стратегический ядерный потенциал. Но она обречена на неудачу, это попытка – это уже очевидно, я думаю, для специалистов это уже очевидно», – заявил Путин.

Он снова напомнил о наличии у России гиперзвукового оружия, в связи с чем устанавливаемые в странах системы НАТО особой угрозы не представляют.

«Но все равно ничего хорошего здесь нет. Мы чувствуем, что это деструктивная деятельность, она нагнетает обстановку, и ничего хорошего в этом нет», – добавил российский президент.

В июле Путин призвал отказаться от архаичных концепций сдерживания времен холодной войны и блоковой философии.

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