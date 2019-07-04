Путин призвал отказаться от концепций сдерживания времен холодной войны

Президент России Владимир Путин в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera в преддверии своего визита в Рим заявил, что система безопасности в мире должна быть единой и неделимой, призвав отказаться от архаичных концепций сдерживания времен холодной войны и блоковой философии.

«Для того чтобы преодолеть нынешнюю нездоровую ситуацию, необходимо отказаться от архаичных, времен холодной войны, концепций сдерживания, блоковой философии. Система безопасности должна быть единой и неделимой», – приводит ТАСС слова Путина в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Такая система безопасности, по мнению президента, должна опираться на зафиксированные в Уставе ООН и Хельсинкском заключительном акте основополагающие принципы межгосударственного общения, «в том числе неприменение силы или угрозы силой, невмешательство во внутренние дела суверенных государств, мирное, политическое урегулирование споров».

«Мы ценим усилия Италии по укреплению взаимопонимания в Евроатлантике. Всегда открыты к совместной работе с итальянскими и другими западными партнерами по противодействию реальным вызовам и угрозам безопасности, включая международный терроризм, наркотрафик, киберпреступность», – заявил президент России.

Накануне Путин назвал условие сотрудничества России с другими странами.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД