Путин назвал условие сотрудничества России с другими странами

Россия заинтересована в успешной работе с другими странами и открыта для взаимовыгодного сотрудничества при условии невмешательства во внутренние дела и равноправия, заявил президент Владимир Путин на церемонии принятия верительных грамот у 18 иностранных послов.

«У вас важная и ответственная миссия – содействовать развитию отношений между представляемыми вами государствами и Россией. Надеюсь, что вопросы продвижения политического диалога, экономических, гуманитарных и других связей будут постоянно находиться в поле вашего зрения», – передает слова Путина РИА «Новости».

Путин отметил, что Россия «искренне заинтересована» в успешности этой работы и поддержит все полезные начинания.

«Отмечу, Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми без исключения государствами на принципах равноправия и учета интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела и неукоснительного соблюдения норм международного права», – подчеркнул президент.

По словам Путина, Россия как постоянный член Совбеза ООН «вносит свой вклад в урегулирование острых региональных кризисов» и в решение других международных проблем. Он указал, что Москва выступает за «обеспечение равной и неделимой безопасности», а также за справедливую систему международных экономических отношений, которые будут свободны от «недобросовестной конкуренции, односторонних и политически мотивированных санкций и ограничений».

«Именно такими подходами руководствуемся при работе в Организации Объединенных Наций, в ее отраслевых и региональных структурах, в других многосторонних форматах, в том числе в «группе двадцати», саммит которой совсем недавно прошел, как вы знаете, в Осаке», – напомнил глава российского государства.

Путин также отметил, что Россия выступает за скорейшее решение проблемы Корейского полуострова.

«В следующем году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических связей (с Кореей). Россия и Корея реализуют крупные совместные торговые и инвестиционные проекты. Мы взаимодействуем по ситуации на Корейском полуострове, выступаем за ее скорейшее урегулирование политико-дипломатическими средствами. Об этом говорили совсем недавно с президентом Мун Чжэ Ином на саммите «большой двадцатки», – заявил российский лидер.

Кроме того, он указал, что Россия намерена содействовать мирному урегулированию ситуации в Афганистане.

«В нынешнем году отмечаем столетие со дня установления дипломатических отношений с Афганистаном, оказываем содействие в установлении мирного независимого афганского государства, свободного от терроризма и наркопреступности. Выступаем за прекращение военного конфликта в Афганистане и запуск инклюзивного диалога с участием широкого круга общественных и политических сил», – сказал президент.

По его словам, содействовать этому процессу Россия намерена вместе с партнерами по московскому формату и контактной группе ШРС – Афганистан.

Также на церемонии передачи верительных грамот Путин рассказал о подготовке масштабной программы празднования 75-летия Победы.