Путин рассказал о подготовке масштабной программы празднования 75-летия Победы

Президент Владимир Путин заявил о работе над масштабной программой к юбилею Победы в 2020 году. Он также отметил важность сохранения исторической правды об этом событии.

«Конечно, мы серьезно готовимся к тому, чтобы достойно отметить в мае следующего года 75-летие Победы над фашизмом во Второй Мировой войне. Будет организована масштабная программа торжеств, в которых, надеемся, примут участие высокие представители многих государств», – сказал Путин на церемонии передачи верительных грамот послами иностранных государств, передает РИА «Новости».

«Понимаем, сколь важно сохранить историческую правду об этом величайшем событии XX века. Помним о том, какой высокой ценой была достигнута победа, считаем необходимым помнить об этом, не забывать уроки той страшной войны» – отметил президент.

Ранее Владимир Путин на саммите G20 в Осаке пригласил на празднование 75-летия Победы Дональда Трампа. Позже в Кремле сообщили, что американский лидер отреагировал на это позитивно.