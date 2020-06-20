В Кремле охарактеризовали как «самый низший» уровень отношений с Польшей

Отношения России и Польши сегодня находятся на самом низком уровне, что противоречит интересам двух стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе «Большая игра» на Первом канале.

«Наши отношения сегодняшние с Польшей не просто оставляют желать лучшего, они плохие. Они, наверное, находятся на самом низшем возможном уровне, что явно противоречит интересам наших двух стран, потому что народы наших двух стран были бы заинтересованы в обратном», – передает ТАСС слова Пескова.

Он также отметил, что Россия уже приобрела «антитела» против информационных кампаний из-за рубежа, поэтому давление на страну извне уже не доставляет большого дискомфорта.

«Поскольку мы уже приобрели определенный иммунитет с активными антителами, поскольку мы уже научились противодействовать этим информационным кампаниям, то поэтому я бы не сказал, что это такое сильное давление, которое доставляет нам сильный дискомфорт», – отметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь также добавил, что у российской стороны вызывают сожаление конфронтационные настроения Варшавы.

«Является ли это какими-то последствиями нашей общей истории с Польшей или нет – трудно сказать. Это, наверное, нужно анализировать ученым и историкам. Мы исходим только из реалий, а реалии таковы, что интересы диктуют сотрудничество, интересы диктуют взаимный диалог, взаимную выгоду в основе отношений. Но в реальности мы имеем абсолютно конфронтационные настроения со стороны Варшавы. Мы сожалеем в этой связи», – сказал Песков.

Кроме того, он подчеркнул, что рост самостоятельности России «всегда не нравился» многим западным странам.

Напомним, Польша стремится к независимости от России с помощью развития энергетической и транспортной инфраструктуры и укрепления союза с США. Однако американцы строят свою базу ПРО в Редзикове, а присутствие военных США в регионе и американской военной инфраструктуры означает, что Польша больше «не является зоной российского влияния».

В России, в свою очередь, считают, что Польша может представлять угрозу для страны только в одном случае – при готовности предоставить свою территорию для военной инфраструктуры третьих стран или такой организации, как Североатлантический альянс. Как отметил Песков, Москва всегда говорила о нежелательности последовательного дрейфа военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ, однако такая политика вынуждает принимать ответные меры.

Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности республики, в которой основной угрозой называется Россия.

Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, а миф о российской угрозе является выдумкой тех, кто хочет нажиться на этой легенде.

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