Польша назвала условие «полной независимости» от России

Польша стремится к независимости от России с помощью развития энергетической и транспортной инфраструктуры и укрепления союза с США, заявил президент страны Анджей Дуда.

Дуда, выступая на встрече с избирателями перед президентскими выборами, которые пройдут 28 июня, заявил, что в стране уже есть тысячи американских солдат, передает ТАСС.

Он напомнил, что американцы также строят свою базу ПРО в Редзикове. Присутствие военных США в регионе и американской военной инфраструктуры означает, что Польша больше «не является зоной российского влияния».

«Мы действительно становимся независимыми от России. Скоро эта независимость станет полной. Когда мы реализуем Baltic Pipe и будем иметь свободу выбора, у кого покупать газ – у России или других поставщиков, тогда мы будем полностью независимы. Когда мы закончим канал через Вислинскую (Балтийскую) косу и не должны будем спрашивать россиян, можно ли войти из Балтийского моря в воды залива, тогда будет настоящий выбор и настоящая независимость от России», – отметил Дуда.

По его словам, любое государство на месте Польши действовало бы так же, становясь как можно более независимым от других. «Я хочу так действовать и дальше, хочу углублять союз с США», – подчеркнул польский лидер.

В мае Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности республики, в которой основной угрозой называется Россия.