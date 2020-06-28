В Польше завершилось голосование на президентских выборах

Избирательные участки на выборах президента Польши закрылись в 21.00 (22.00 мск), началась процедура подсчета голосов. Официальные итоги выборов Государственная избирательная комиссия (ГИК) Польши планирует обнародовать до 1 июля.

Явка, по данным на 17.00 (18.00 мск) составляла 47,89%. При этом, согласно прогнозам, итоговая явка может достигнуть 60%. В 2010 году на выборах президента Польши явка была 54,94%, а в 2015 году – 48,96%, передает ТАСС.

По оценке наблюдателей, выборы прошли спокойно, без серьезных инцидентов. Из-за высокой активности избирателей, а также принятых санитарных мер многим желающим принять участие в голосовании пришлось отстоять длинные очереди перед избирательным участком.

По данным экзитполов, распространенных сразу же после закрытия избирательных участков, никто из 11 кандидатов в президенты Польши не набрал 50% голосов, необходимых для безоговорочной победы в первом туре выборов главы республики.

Из экзитполов следует, что во второй тур, который должен состояться в Польше 12 июля, проходят действующий польский лидер Анджей Дуда, набравший, по предварительным данным, 41,8% голосов, и кандидат от крупнейшей польской оппозиционной партии «Гражданская платформа» – мэр Варшавы Рафал Тшасковский – с 30,4%.

В минувшую субботу в Кремле констатировали, что отношения с Польшей «не просто оставляют желать лучшего, они плохие», «они, наверное, находятся на самом низшем возможном уровне, что явно противоречит интересам наших двух стран». Так, 12 мая президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности республики, в которой основной угрозой для страны объявлена Россия.

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