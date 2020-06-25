Трамп поставил крест на обещаниях НАТО Ельцину

Спустя 75 лет после войны часть американских войск покидает Германию. Но эти войска - сотни танков, гаубиц и иной техники - США перебрасывают в Польшу, то есть к российским границам. Подобное перемещение живой силы и бронетехники грубо нарушает Основополагающий акт Россия–НАТО, под которым стоит подпись Бориса Ельцина. Впрочем, этот документ вряд ли остановит США от реализации намеченных планов.

Правая оппозиция из «Альтернативы для Германии» в четверг поприветствовала решение Дональда Трампа – перебросить часть контингента из ФРГ в Польшу. «Радостно слышать, что Трамп хочет вывести из Германии часть подразделений США. Пожалуйста, заберите с собой сразу и ядерное оружие, господин Трамп», – передало РИА «Новости» слова Гуннара Линдеманна, депутата берлинского городского собрания от «Альтернативы».

«75 лет спустя после окончания Второй мировой войны настало время, чтобы наконец и американские части покинули Германию», – заявил немецкий депутат. В «АдГ» отмечают, что Трамп фактически выполняет программу партии – снимает с немцев по крайней мере часть бремени по содержанию 35-тысячных войск США.

В Москве тем временем обещание Трампа восприняли без восторга, ведь американские военные не просто покинут Германию, а окажутся в Польше, еще ближе к нашим границам. Если Вашингтон исполнит свое обещание, это станет нарушением Основополагающего акта Россия-НАТО, предупредил в четверг замглавы нашего МИДа Александр Грушко. Дипломат напомнил ключевой пункт документа, который в 1997 году подписали президент России Борис Ельцин и генсек НАТО Хавьер Солана: Североатлантический альянс воздерживается от «размещения существенных боевых сил» вблизи границ России.

О том, что какой именно американский контингент может оказаться в сотнях километрах от наших рубежей, сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine. По информации издания, Трамп решил передислоцировать к границе с Белоруссией танковую бригаду.

«Около 4 тысяч американских солдат с 250 танками, а также с гаубицами и сотнями других бронированных машин воплотили бы в жизнь давнее желание Польши

и Прибалтики получить подкрепление, в особенности в районе так называемого Сувалкского коридора – самого узкого места между Белоруссией и российской Калининградской областью», – отмечает германское издание.

Обещание хозяина Белого дома в Москве расценили как очередной этап разрушения соглашений, заключенных по итогам Холодной войны – от ДРСМД до Договора об открытом небе. «Мы будем внимательно следить за тем, какую в конечном счете конфигурацию обретут вооруженные силы США в Европе», – пообещал Грушко и добавил: Россия в случае необходимости примет все меры «для обеспечения законных интересов обороноспособности и безопасности». Какие именно контрмеры, дипломат не уточнил.

О решении перебросить войска Трамп объявил на встрече с польским коллегой Анджеем Дудой. Но анонсировал его американский лидер еще десять дней назад, пообещав сократить контингент в Германии до 25 тысяч человек. Причем он представил его как наказание для Берлина, который никак не начнет исполнять обязательства перед бюджетом НАТО. При этом Трамп похвалил Польшу, которая, мол, готова платить за содержание американцев и добавил: такая переброска войск стала бы «сильным сигналом» для России. Напомним, что Дуде в ближайшие выходные предстоят перевыборы, а своим обещанием Трамп явно решил подыграть польскому коллеге.

«Мы можем откатиться к ситуации до 1997 года, когда договоренностей между Россией и НАТО не было. И это будет поражение для всей Европы», – написал в Facebook глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Впрочем, в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сенатор отметил, что Акт 1997 года фактически и так непрерывно нарушался натовской стороной.

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«В нарушение обязательств на территории новых стран-членов альянса все чаще размещаются очень серьезные вооружения и воинские контингенты НАТО, – подчеркнул Косачев. – К этому добавляем планы США по размещению комплексов противоракетной обороны в Польше и Румынии».

Косачев обратил внимание на заявление переговорщика с американской стороны по вопросам вооружений Маршалла Биллингсли: тот заговорил о нежелании США соблюдать впредь мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. А это значит, что такие ракеты вскоре появятся на территории новичков Альянса. «Разумеется, это нарушение юридических обязательств НАТО, духа и буквы Парижской хартии, противоречит логике построения единой Европы без разделительных линий, о чем нам бесконечно напоминают наши европейские соседи по поводу и без повода», – отметил Косачев. По оценке парламентария, проблема уже вышла из дипломатической плоскости и стала прерогативой российских военных.

Де-факто НАТО открыто нарушает Основополагающий акт с 2014 года, с начала украинского кризиса, констатировал в комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. «НАТО вводило подразделения разных западных государств в страны Прибалтики: то эскадрилью пришлют из Канады, то танки из Америки, то из Германии кто-то приедет», – напомнил Ткаченко. Но де-юре Альянс не выходил за рамки соглашения, заметил эксперт. В НАТО заявляют: в соответствии с Актом 1997 года, войска присутствуют на ротационной основе – «побудут три месяца и уезжают», заметил Ткаченко.

По его мнению, крест на Акте 1997 года могло бы поставить создание в Польше новой базы Пентагона, но Трамп на это вряд ли пойдет. «Скорее всего, американцы попытаются представить свои контингенты как дополнение к гарнизонам уже существующих объектов – это учебные центры, центры по ремонту и обучению пользования военной техникой», – предрекает эксперт.

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Об этой же «военной хитрости» газете ВЗГЛЯД сказал и председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Федор Лукьянов. «Появление американских военных в Польше может быть оформлено так, что Акт вроде бы не нарушен. Аналогичным образом немецкий контингент, который размещен в странах Балтии и Польше после 2014 года, находится на ротационной основе – формально у них там нет постоянного базирования», – пояснил эксперт.

Кроме того, как отметил Лукьянов, пока не следует считать заявление хозяина Белого дома окончательным решением. «На встрече с Анджеем Дудой Трамп заявил о переброске войск довольно обтекаемо, – указал руководитель СВОП. – То есть, решения как такового еще нет. А самое главное – нет понимания, каким образом это будет реализовываться».

Если Пентагон все-таки переведет часть своего контингента в Польшу, то это, скорее, будет символический акт, рассуждает Лукьянов. «Думаю, что на этот символический акт будут такие же символические ответы – возможны какие-то политические демарши», – считает эксперт. «У нас и так в Калининграде довольно сильный «кулак». Возможно, он будет как-то усилен, но в целом военной необходимости нет», – полагает Лукьянов.

Зато Ткаченко уверен: если американский контингент действительно приблизится к нашей границе, Россия будет действовать по принципу «око за око». Какое? Скажем, развернет «дивизион ракет в Ленинградской области».

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