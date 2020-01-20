Для нападения на Россию США подготовят «смертника»

НАТО объявило о планах по проведению крупнейших за последние 25 лет учений по перемещению войск из США в Европу (Defender Europe, «Защитник Европы»). Некоторые аналитики уже заявили, что сценарий учений прямо напоминает отработку американского вторжения в Россию. Реальная задача учений, и это видно уже сейчас, сильно отличается от того, что заявляется официально.

Американцы планируют уже в марте перебросить в Германию 1-ю кавалерийскую (название – дань традиции, это механизированное войсковое соединение с танками, БМП и вертолётами) дивизию, затем двинуть её части и подразделения через несколько национальных границ, обеспечивая быстрое развёртывание, параллельно провести тренировки с командованием войск союзников и взаимодействие с национальными бюрократиями, необходимое для пересечения границ без задержек. В ходе самих учений предполагается отработать новые подходы к ведению боя. На словах заявлены учения по преодолению водных преград. Всего учения затронут территории десяти стран – от Германии до Грузии, а численность задействованных в них войск может дойти до 40 000 человек, почти половина которых будут из состава 1-й кд.

Официально всё это нужно для сдерживания российской агрессии.

Как ни парадоксально, а сделать из этих учений выводы и дать определённый прогноз на будущее мы можем до того, как они начались.

Проблема скорости развёртывания войск

Специфика восточноевропейского ТВД (театра военных действий) сегодня в том, что Россия, случись на горизонте замаячить перспективам какого-то конфликта, опередит США в развёртывании войск и перебросит свои ударные группировки и средства их материально-технического обеспечения в пределах своей территории куда быстрее, чем американцы успеют доставить своих солдат к российским границам. И сделать тут ничего нельзя – география. США – далеко. Более того, в отличие от Восточной и Центральной Европы, Россия – это политически единое пространство. Войска под Санкт-Петербург можно перебрасывать хоть с Дальнего Востока, не пересекая никаких государственных границ и не встречая по пути особо неприятных сюрпризов типа антивоенных беспорядков.

У американцев же картина другая. После воссоединения Крыма с Россией США предпринимали ряд демонстративных манёвров своих войск в Восточной Европе, гоняли механизированные колонны, демонстрируя солидарность с союзниками, но эти показательные передвижения войск встретили на своём пути огромное количество проблем. Банальный проезд таможни мог остановить движение войск на несколько суток: европейским чиновникам была безразлична идея трансатлантической солидарности – по крайней мере, в рабочее время. Как результат, от командира подразделения могли потребовать проходить таможенный досмотр всей бронеколонны. Оказалось, что Европа просто не готова организационно пропускать через свою территорию большие массы иностранных войск. Где-то передвижения американцев шли гладко, где-то никак.

Теперь, в рамках учений «Защитник-2020», США будут повторно отрабатывать такие манёвры, но теперь уже заранее всё должным образом организовав и «сгладив все углы», чтобы войска могли передвигаться без задержек.

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И вот тут у нас начинаются вопросы.

Потому что как бы США не ускоряли манёвр своих сил по континентальной Европе, опередить Россию они не смогут. Россия сосредоточит войска быстрее в абсолютно любой ситуации.

Тогда зачем американцам всё это? Они думают одной дивизией напугать Владимира Путина? Вряд ли, не стоит оценивать их так низко. Может быть, они реально верят в то, что русские дикари спят и видят во сне завоевание Польши и Прибалтики? Их пропаганда утверждает именно это, но обычно за действиями американцев всегда чувствуется некая бесчеловечная, но очень чёткая логика. Отбить гипотетическое нападение России они не успевают абсолютно точно, сдержать Россию отдельно взятой демонстрацией запоздалого многодневного развёртывания одной дивизии тоже нельзя. Они это прекрасно понимают. Это рядовой американец не знает о России ничего, а в армии США изучение нашего военного опыта и возможностей ведётся на высочайшей профессиональной основе, объективно и беспристрастно.

Что тогда они отрабатывают и зачем?

Ограничивающий фактор

Оценивая гипотетические военные цели действий США, надо сразу же отбрасывать то, что является технически невозможным. Хотят ли американцы воевать с русскими, это один вопрос. Могут ли они это сделать, если захотят – совсем другой вопрос.

Сегодня США не могут позволить себе вести полномасштабную войну против России в Европе, причём не из-за каких-то мифических проблем типа страха потерь, нелетающих F-35 и тому подобного, что любят обсуждать отечественные горе-патриоты. И не из-за того, что в ответ на первый же выстрел «с той стороны» мы нажмём на ядерную кнопку и «превратим весь мир в труху». Не превратим, конечно же. Причина в другом.

Война требует материально-технических средств. Боеприпасов, запасных частей, ботинок для солдат, топлива и пайков, танков и грузовиков взамен уничтоженных противником и многого другого. Всё это нужно привезти на театр военных действий. И вот тут внезапно и «в полный рост» встаёт то, что американцам не на чем доставлять все эти грузы для своих войск.

Одна танковая дивизия армии США только топлива требует более 4000 тонн в сутки. А ещё есть интенсивно отстреливаемые боеприпасы и многое другое. Всё это нужно будет доставлять куда-то к границам Калининградской области, Белоруссии, в Норвегию и на Украину, возможно в Грузию. При этом купить всё это на месте, в Европе, не получится – для той же Германии прерывание поставок российского газа означает экономическую смерть и на участие в подобных авантюрах она может просто не пойти. С остальными странами Западной Европы будет похожая ситуация.

Это сейчас немцы принимают у себя американские войска, а когда встанет вопрос о существовании как минимум немецкой экономики (а как максимум нации), всё будет по-другому. Остаётся грузить всё необходимое на транспортные суда и доставлять грузы в порты тех стран, которые на американскую авантюру «подпишутся». На ту же Украину, например.

Но их, этих судов, у США больше нет. Им не на чем доставлять припасы для своих войск в Европе, в случае войны.

В США за переброски войск отвечает Транспортное командование, в состав которого входит Командование морских перевозок. Если говорить о доставке грузов для сухопутных войск, то командование может привлечь 15 быстроходных транспортных судов большой грузоподъёмности, пригодных для воинских перевозок. Кроме того, в готовности постоянно находятся так называемые prepositioning ships – суда обеспечения передового развёртывания. Они несут на борту запас предметов снабжения и технику для частей морской пехоты. Это, по сути, судно-склад. Оно не очень удобно для перевозок, так как предназначено для доставки всего помаленьку – боеприпасов, запчастей, машин. Но и его после разгрузки, если оно уцелеет и переживёт начало конфликта (что под вопросом), можно поставить на доставку войск и припасов из США на европейскую войну. Таких судов у командования 19 единиц. Всего 34.

Много это или мало? Мало. Для войны в Корее пришлось применить 540 судов снабжения. А «большая» война в Европе обещает быть куда более интенсивной, да и расход предметов снабжения сейчас совсем другой. Понадобятся тысячи транспортов.

Остаётся мобилизация судов. Источников мобилизованных судов у США два. Первый – Национальный оборонительный резервный флот, находящийся под управлением Морской администрации (Maritime Administration, MARAD), структурно подчиняющейся министерству транспорта. Именно в распоряжении MARAD находятся транспортные суда резерва. В 2017 году Счётная палата США (GAO) провела аудит этих судов и выяснила следующее. Резервный флот в состоянии предоставить 46 транспортных судов и не более. При этом средний возраст судна составляет 43 года, а 22 из них оснащены паротурбинными энергетическими установками, для обслуживания которых нет специалистов. В результате MARAD придётся комплектовать экипажи престарелыми моряками пенсионного возраста, которые помнят, как работать с такими установками.

К тому же у MARAD нет людей. На 2017 год администрация могла укомплектовать экипажами все 46 транспортов, но на ротацию экипажей для отдыха людей уже не хватало, причём около 1800 человек, а о том, чтобы возмещать боевые потери, и речи нет. Взять людей было негде тогда, негде и сейчас.

Вторым источником потребных транспортов являются частные компании, участвующие в «Программе морской безопасности», то есть получившие за счёт правительства различные преференции при приобретении судов под обязательство поставить их при необходимости Командованию морских перевозок. В собственности таких компаний сейчас 60 крупных судов разного назначения, которые могут быть быстро мобилизованы для воинских перевозок. И это последнее, на что американские военные могут рассчитывать гарантированно.

Итого – 140 судов. Этого не хватило бы даже на Ирак. Готовясь воевать в Персидском заливе, США в своё время привлекали и все свои возможности и англичан, и арендовали множество частных транспортных судов, но в случае гипотетической войны в Европе, с частными подрядчиками может и не получиться. Среди богатых и довольных жизнью судовладельцев немного желающих поучаствовать в третьей мировой войне, в том числе и с рисками для себя лично, не говоря уже о своих активах – судах.

США могут захотеть повоевать в Европе против России, но только захотеть. Повоевать не получится. У них нет возможности снабжать свои войска, и после начала военных действий не будет возможности их в нужном количестве доставлять. А это обесценивает их пропаганду насчёт сдерживания российской агрессии – таковое также невозможно. Они не успеют.

А значит, они отрабатывают что-то иное, нежели то, что декларируют.

Варианты для дяди Сэма

С одной стороны, американским военным должно быть интересно посмотреть, как Командование морских перевозок обеспечит им быструю переброску дивизии в Европу – таких учений уже давно не было, возможности надо иногда проверять. Впрочем, в мирное время всё-таки есть возможность арендовать суда у частных подрядчиков, так что проверка получится не сильно приближённая к боевой. Но вопросы погрузки-разгрузки, наземной логистики, передвижения большой массы войск в Европе они отработают. Вот только с чётким пониманием того, что воевать долго эти войска, случись что, не смогут. Но возможно их предназначение и не в этом.

В 2008 году США продемонстрировали «модельный» сценарий войны против России – использование страны-смертника. Тогда это оказалась Грузия, и чем для неё закончилось то приключение, мы сегодня знаем. И вот при таком подходе сценарий по переброске американских войск в Европу начинает смотреться иначе. Если предположить, что США обзаведётся страной-смертником в Европе, которую можно будет бросить в атаку на Россию, чтобы в очередной раз раскрутить карту «русской угрозы», то переброска американских войск в Европу в условиях, когда они там не могут долго продержаться, неожиданно обретает смысл.

Для западной пропаганды не важно, будет ли Россия обороняться или нападать – даже самооборона с нашей стороны будет представлена как агрессия.

То есть, например, если поляки сойдут с ума и нанесут артиллерийский удар по Калининграду, то иностранная пресса просто этого не заметит, а вот ответный удар России будет выдан за неспровоцированное начало военных действий. После этого нужно будет всего лишь не дать русским быстро разобраться с незадачливой страной-камикадзе, дабы не потерять такого лояльного вассала. И вот для этого недопущения быстрая переброска американских войск в Европу оказывается вполне кстати. Воевать им там и не придётся, Россия не показывала заинтересованности в войне с США, а значит, увидев на пути американские войска, русские вынуждены будут остановиться. Выбора не будет, не третью же мировую начинать.

А упорное сопротивление страны-смертника выиграет достаточное время, чтобы преодолевая долгий путь через океан и потом по европейской земле, американские войска не опоздали. Подобная провокация принесёт массу выгод США и массу политических осложнений для России, которая при абсолютно любом применении силы в Европе понесёт политический ущерб. Ведь убедить население европейских стран в том, что это именно мы жертвы агрессии, будет невозможно, накал антироссийской пропаганды в странах Запада уже достиг нужного уровня.

Ни одна страна в Европе по политическим причинам не может сегодня занять сторону России, по крайней мере, открыто. А значит, будут иметь место и новые санкции, и сворачивание торговли, и многое другое, от чего нам лучше точно не станет. А американцам – станет. Их сжиженный газ вполне может продаваться в Европе, если там не будет российского сжатого. Как и дорогая сланцевая нефть. Заодно и конкурента – Евросоюз – поставят на колени с дорогими энергоносителями. И оружие заставят покупать.

При этом неважно, победит Россия или нет, как быстро и какой ценой – все вышеперечисленные вещи становятся реальностью из-за самого факта конфликта и вне связи с его исходом.

Есть ли у США кандидаты в страны-смертники? Есть. Это, конечно же, Украина, где существенная доля населения просто уже не понимает, в какой реальности находится. И это, к сожалению, Польша, где антироссийская пропаганда, как и на Украине, имеет такую силу, что делает невозможным адекватное понимание обстановки существенной частью населения. Польша активно вооружается и усиливает свои вооружённые силы, и, в отличие от Украины, граничит с Россией с самым удобным местом для вооружённых провокаций – с Калининградской областью, изолированной частью РФ, достижимой только по морю. Польша удобна для антироссийского тарана ещё и тем, что имеет выход на Балтику, через которую осуществляется почти весь российский нефтяной экспорт, причём танкерами, а не по нефтепроводам. Конфликт на Балтике может просто заморозить этот экспорт на неопределённо долгое время, что сильно ослабит Россию экономически.

Есть ещё одна страна, одержимая совершенно жуткими фобиями насчёт России – Швеция. Для примера, в одном из недавних шведских фильмов-триллеров русские агенты травили население Швеции с помощью ... дождей, загрязнённых психотропными препаратами. И этот бред не вызывает у местного населения серьёзного отторжения. А значит, шведов тоже можно тем или иным способом использовать, тем более они очень плотно сотрудничают с НАТО и США.

Так что возможно, американцы отрабатывают своё развёртывание совсем не для того, для чего заявляют вслух. Ущерб стране-камикадзе их не волнует совершенно, а вот нанести ущерб нам и укрепить своё влияние в Европе они будут не против. И возможно, что реальным сценарием, отрабатываемым в ходе учений «Защитник-2020», будет подготовка к именно такой провокации. И нам тоже стоит быть к ней готовыми.