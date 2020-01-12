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12 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:22  |  vz.ru
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Как Германия должна помочь «Северному потоку – 2»

В 2020 году достраивать «Северный поток – 2» может быть уже невыгодноФото: Stine Jacobsen/Reuters
Ангела Меркель поддержала «Северный поток – 2», попавший под американские санкции. Однако достраивать газопровод Россия будет своими силами, без иностранных партнеров. Сроки ввода трубы в очередной раз сдвигаются – теперь на первый квартал 2021 года. Чем же, кроме слов, Германия собралась помогать России в этом вопросе? И почему Газпрому теперь может быть даже выгодней не запускать «Северный поток – 2» в 2020 году? Подробности...
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Россиян ждет послание социального характера

Год назад в своем послании Путин обещал помочь многодетным семьям – и слово сдержалФото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
В следующую среду уже в 16-й раз Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию. В его рамках президент обозначает основные направления развития страны и ставит задачи правительству и парламенту. Но в этом году послание впервые будет озвучено главой государства в начале года. Кроме того, заранее известна одна из основных тем – повышение доходов россиян. Подробности...
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Морские конфликты США и России лишь отдаленно похожи на столкновения холодной войны

Последнее сближение военных кораблей России и США произошло 9 января 2020 годаФото: кадр из видео
В России и США обсуждают очередной опасный инцидент, произошедший между военными кораблями государств. Обе стороны обвиняют друг друга, но в данном случае конфликт явно провоцировали именно американцы. Однако еще несколько десятилетий назад противостояние России и США в море и в воздухе приобретало порой куда большую остроту. Подробности...
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Сын принцессы Дианы ушел из королевской семьи из-за жены

Полтора года назад королева Елизавета Вторая вместе с внуком и его женойФото: Matt Dunham/AP/ТАСС
Британская королевская семья теряет одну из своих составляющих. Принц Гарри и киноактриса Меган Маркл, больше известные как герцог и герцогиня Сассекские, объявили о сложении полномочий членов королевской семьи и желании жить в Северной Америке. Станет ли это ударом по монархии – или Виндзоры опять повернут все к своей пользе, как и в случае с Брекситом? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Радикальный феминизм вредит прежде всего женщинам

Герман Садулаев, писатель, публицист
На самом деле ультраглобалистам плевать на интересы женщин и на защиту детей. Они хотят разрушить нас изнутри, сократить нашу «популяцию», а оставшихся женщин и мужчин превратить в зависимых и подверженных всем видам манипуляций неврастеников. Подробности...
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Жителям хрущевок есть чем гордиться

Владимир Можегов, публицист
В СССР, куда перебрался Ханнес Майер с ближайшими учениками, баухаусовцами были выстроены жилые кварталы Магнитогорска, Свердловска, Соликамска, Перми, включая целые районы Биробиджана, который, по замыслу Майера, должен был стать иконой нового стиля. Подробности...
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Партия IT-миллионеров отстала от жизни

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
По составу участников, и по манифесту «партия айтишников» она же Партия прямой демократии – это партия благонамеренных пенсионеров за прогресс и верхушки среднего класса, неровно дышащей к цифровой экономике. Нет ни одной причины, почему молодежь будет голосовать за миллионера, «запустившего три донатные игрухи». Подробности...
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      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
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              Морские конфликты США и России лишь отдаленно похожи на столкновения холодной войны

              Последнее сближение военных кораблей России и США произошло 9 января 2020 года   12 января 2020, 20:02
              Фото: кадр из видео
              Текст: Александр Тимохин

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              В России и США обсуждают очередной опасный инцидент, произошедший между военными кораблями государств. Обе стороны обвиняют друг друга, но в данном случае конфликт явно провоцировали именно американцы. Однако еще несколько десятилетий назад противостояние России и США в море и в воздухе приобретало порой куда большую остроту.

              ВМС США сообщают: «В четверг, 9 января, во время проведения плановых операций в северной части Аравийского моря, к USS Farragut (DDG 99) агрессивно приблизился российский военно-морской корабль».

              Реакция ВМФ России была предсказуемой. «Растиражированное заявление представителей 5-го флота ВМС США о якобы имевшем место «опасном» сближении российского корабля с эсминцем «Фаррагут» в Аравийском море не соответствует действительности», – говорится в сообщении Минобороны.

              Оборонное ведомство напомнило о правиле № 15 Конвенции о международных правилах предупреждении столкновении судов в море 1972 года. «Когда два судна с механическими двигателями идут пересекающимися курсами так, что возникает опасность столкновения, то судно, которое имеет другое на своей правой стороне, должно уступить дорогу другому судну...», – приводит выдержку из правил министерство. Американский корабль находился слева по курсу – а значит, должен был уступить дорогу российскому. «Непрофессиональные действия экипажа американского эсминца являются сознательным нарушением международных норм безопасности мореплавания», – указывается в сообщении.

              И действительно – претензии американцев просто смешны. Такие «инциденты» происходят практически во всех случаях, когда корабли стран, находящихся в плохих отношениях, оказываются недалеко друг от друга. Россия, а в прошлом СССР, и США тут чемпионы, но и встречи с китайскими кораблями у американцев проходят «тепло». И сами американцы чаще всего и выступают зачинщиками таких инцидентов. Недавнее «почти столкновение» нашего БПК и американского ракетного крейсера в Южно-Китайском море было событием того же ряда.

              В былое время всё было куда жестче. В том числе потому, что советский флот был не в пример многочисленнее и сильнее современного российского ВМФ.

              Игры храбрых

              Холодная война отличалась тем, что прошла «на грани» – в ряде случаев «эксцесс исполнителя» мог привести к её переходу в горячую фазу.

              Можно вспомнить Карибский кризис, когда американцы буквально загоняли наши четыре подлодки и принудили три из них к всплытию. Менее известно, что командир одной из лодок посчитал, что война уже началась и принял решение применить торпеду с ядерной боевой частью против американских кораблей. Передумали уже перед самой атакой.

              В дальнейшем высочайший накал противостояния между флотами стал нормой. В 1964 году, во время американских учений в Норвежском море по американской авианосной многоцелевой группе (АМГ) был нанесён учебный удар силами полка ракетоносцев Ту-16 Северного флота. Комфлота Егоров провёл «атаку» под свою личную ответственность, тогда как и.о. главкома ВМФ СССР Касатонов был категорически против, считая, что это может вызвать войну с США.

              И это могло. Бомбардировщики появились внезапно, буквально задавив американские корабельные радиолокаторы помехами и выходя на рубеж пуска ракет также, как если бы это была настоящая война. Но войны не случилось, и тогда и при том накале противостояния такие жёсткие оплеухи со стороны морской авиации ВМФ СССР стали нормой. Словосочетание «полковой рейд бомбардировщиков» прочно вошло в сленг американских военных моряков. И обозначало оно налёт крупных сил авиации, про который никогда нельзя было сказать заранее, учения это или «уже началось».

              Но и американцы не отличались робостью. Отчаянные имитации навалов и таранов, учебные воздушные атаки палубных истребителей в нейтральных водах с их стороны были вполне себя нормой.

              И приходилось сдерживать нервы из последних сил, тогда любой выстрел в сторону атакующего истребителя мог бы спровоцировать необратимые последствия. А понять, учебная это атака или уже нет, было нельзя до самого её конца.

              Особо сильному давалению подвергались советские дизель-электрические подлодки. Попадаясь американским кораблям, такая лодка превращалась в несчастную мишень для отработки приёмов противолодочной обороны кораблями ВМС США. Её гоняли «как кота драными тряпками» до полного разряда батарей, принуждали всплывать, окружали и не давали выбирать нужный курс, а когда лодка в надводном положении заряжала свои батареи и погружалась в воду, всё начиналось по новой. И так много суток – под «бичами» активных «посылок» гидролокаторов, учебными атаками и взрывающимися зарядами авиационных ВИЗов – взрывных источников звука, сбрасываемых с самолётов для создания так называемого акустического подсвета.

              Ситуация обострялась тем, что часто флоты действительно не играли друг с другом, а были готовы стрелять. Так было, например, в ходе кризиса в Индийском океане в 1971 году. Тогда США послали АМГ для удара по индийским силам, ведущим войну против Пакистана в его мятежной провинции Восточный Пакистан (сейчас Бангладеш). Но удар был сорван крупным соединением ВМФ СССР. Советское правительство посчитало, что удар по такому важному клиенту как Индия, будет не в советских интересах. Тогда стороны в прямом смысле этого слова «держали пальцы на кнопках».

              Следующий раз это было в 1973 году в Средиземном море, во время очередной арабо-израильской войны. Нервы американцев оказались крепче, и они обеспечили доставку военной помощи Израилю.

              Правда, когда израильские танки шли к Каиру, уже в СССР началась погрузка войск на десантные корабли и подготовка частей ВДВ к переброске в Сирию. Израиль тогда остановился и не стал добивать разбитый наголову Египет, и всё опять обошлось.

              Нетрудно догадаться, какие эмоции по отношению друг к другу испытывали советские и американские лётчики и моряки.

              В межкризисное время, когда шансы на то, что случайный выстрел может вызвать ядерный апокалипсис были поменьше, все старались продемонстрировать оппонентам своё превосходство. Не раз и не два американские пилоты подлетали к советским Ту-95РЦ и Ил-38 на считанные метры, прижимались к плоскостям крыльев так, чтобы просунуть нос истребителя между пропеллеров. Имитации ракетных атак были нормой, как и быстрые пролёты мимо самолётов противника, чтобы устроить ему мощную тряску в спутном следе.

              На воде корабли нагло пересекали курсы друг другу, корабельные вертолёты зависали прямо перед идущими кораблями противника, а те отчаянно шли на таран. Если одна сторона роняла что-то в воду, то начиналась буквально драка, в которой целью одних было утащить это что-то у противника в разведывательных целях, целью других – не дать. Количество ситуаций, потенциально чреватых трупами, было огромным.

              В определённый момент США и СССР решили сбавить обороты. 25 мая 1972 года стороны заключили «Соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Соединенных Штатов Америки о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним», которое ограничивало подобные выходки. Надо сказать, что со скрипом, но ситуация стала несколько менее напряжённой – и на воде, и над ней.

              Но не под водой. «Кошки-мышки», в которые подлодки играли друг с другом, часто заканчивались реальным пуском торпед, пусть и не боевых, а практических. Увы, но американцы выигрывали у нас под водой. Не раз и не два советские атомные подлодки принуждались американцами к всплытию в ходе таких атак. А особым шиком со стороны американского командира было привезти из боевого похода фото выгнанной на поверхность советской подлодки через перископ.

              Но и СССР однажды «показал класс». В 1982 году многоцелевая атомная подлодка К-492 под командованием В.Я. Дудко (тогда – капитан 2–го ранга, сейчас контр-адмирал в отставке) сумела скрытно «просочиться» через американскую противолодочную оборону и занять позицию для атаки прямо в заливе Хуан-де-Фука, через который американские подлодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) выходят на боевое дежурство из своей базы Китсап (тогда Бангор).

              Дудко смог «повиснуть на хвосте» у новейшей тогда ПЛАРБ «Огайо» до того, как его обнаружили. При этом, по всей видимости, К-492 или нарушила границы территориальных вод США или «прошла по грани».

              Обстановка под водой оставалась очень горячей ещё много лет после краха СССР.

              Впрочем, в последнюю десятилетку холодной войны над водой опять было обострение. В феврале 1988 года советские корабли вынуждены были вытеснять американские крейсер и эсминец из советских территориальных вод путём навала корпусом. Хотя на фоне тогдашних событий этот эпизод даже и «затерялся».

              Старые развлечения новой эпохи

              Возобновление действия по сбиванию спеси с ВМС США началось в 2000 году. В середине октября 2000 года американская авианосная группа во главе с авианосцем «Китти Хок» начала провокационные учения в 300 километрах от российской территории. 17 октября в Корейском проливе АМГ подверглась учебному удару со стороны пары разведчиков Су-24 и истребителей Су-27. Американцы оказались абсолютно не готовы к налёту, их застигли в «золотой» для атаки момент приёма топлива на ходу. Чуть позже фото авианосца, сделанные с российских самолётов, были отосланы на его борт по электронной почте. Справедливости ради заметим, что выделенный ВМФ России наряд сил был совершенно недостаточен для реальной атаки по авианосцу и мог являться не более чем демонстрацией.

              Так всё завертелось по новой – сначала понемногу, а потом всё сильнее и сильнее. Потом были облёты кораблей НАТО российскими самолетами и ещё много чего. И то, что несколько дней назад американскому эсминцу пришлось подать пять гудков на фоне «норм вежливости на море» между русскими и американцами – ничто даже на фоне относительно недавних инцидентов.

              Море по-прежнему остаётся опасным местом, предназначенным для жёстких и решительных людей, и так будет ещё долго.   

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