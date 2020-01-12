Морские конфликты США и России лишь отдаленно похожи на столкновения холодной войны

В России и США обсуждают очередной опасный инцидент, произошедший между военными кораблями государств. Обе стороны обвиняют друг друга, но в данном случае конфликт явно провоцировали именно американцы. Однако еще несколько десятилетий назад противостояние России и США в море и в воздухе приобретало порой куда большую остроту.

ВМС США сообщают: «В четверг, 9 января, во время проведения плановых операций в северной части Аравийского моря, к USS Farragut (DDG 99) агрессивно приблизился российский военно-морской корабль».

Реакция ВМФ России была предсказуемой. «Растиражированное заявление представителей 5-го флота ВМС США о якобы имевшем место «опасном» сближении российского корабля с эсминцем «Фаррагут» в Аравийском море не соответствует действительности», – говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство напомнило о правиле № 15 Конвенции о международных правилах предупреждении столкновении судов в море 1972 года. «Когда два судна с механическими двигателями идут пересекающимися курсами так, что возникает опасность столкновения, то судно, которое имеет другое на своей правой стороне, должно уступить дорогу другому судну...», – приводит выдержку из правил министерство. Американский корабль находился слева по курсу – а значит, должен был уступить дорогу российскому. «Непрофессиональные действия экипажа американского эсминца являются сознательным нарушением международных норм безопасности мореплавания», – указывается в сообщении.

И действительно – претензии американцев просто смешны. Такие «инциденты» происходят практически во всех случаях, когда корабли стран, находящихся в плохих отношениях, оказываются недалеко друг от друга. Россия, а в прошлом СССР, и США тут чемпионы, но и встречи с китайскими кораблями у американцев проходят «тепло». И сами американцы чаще всего и выступают зачинщиками таких инцидентов. Недавнее «почти столкновение» нашего БПК и американского ракетного крейсера в Южно-Китайском море было событием того же ряда.

В былое время всё было куда жестче. В том числе потому, что советский флот был не в пример многочисленнее и сильнее современного российского ВМФ.

Игры храбрых

Холодная война отличалась тем, что прошла «на грани» – в ряде случаев «эксцесс исполнителя» мог привести к её переходу в горячую фазу.

Можно вспомнить Карибский кризис, когда американцы буквально загоняли наши четыре подлодки и принудили три из них к всплытию. Менее известно, что командир одной из лодок посчитал, что война уже началась и принял решение применить торпеду с ядерной боевой частью против американских кораблей. Передумали уже перед самой атакой.

В дальнейшем высочайший накал противостояния между флотами стал нормой. В 1964 году, во время американских учений в Норвежском море по американской авианосной многоцелевой группе (АМГ) был нанесён учебный удар силами полка ракетоносцев Ту-16 Северного флота. Комфлота Егоров провёл «атаку» под свою личную ответственность, тогда как и.о. главкома ВМФ СССР Касатонов был категорически против, считая, что это может вызвать войну с США.

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И это могло. Бомбардировщики появились внезапно, буквально задавив американские корабельные радиолокаторы помехами и выходя на рубеж пуска ракет также, как если бы это была настоящая война. Но войны не случилось, и тогда и при том накале противостояния такие жёсткие оплеухи со стороны морской авиации ВМФ СССР стали нормой. Словосочетание «полковой рейд бомбардировщиков» прочно вошло в сленг американских военных моряков. И обозначало оно налёт крупных сил авиации, про который никогда нельзя было сказать заранее, учения это или «уже началось».

Но и американцы не отличались робостью. Отчаянные имитации навалов и таранов, учебные воздушные атаки палубных истребителей в нейтральных водах с их стороны были вполне себя нормой.

И приходилось сдерживать нервы из последних сил, тогда любой выстрел в сторону атакующего истребителя мог бы спровоцировать необратимые последствия. А понять, учебная это атака или уже нет, было нельзя до самого её конца.

Особо сильному давалению подвергались советские дизель-электрические подлодки. Попадаясь американским кораблям, такая лодка превращалась в несчастную мишень для отработки приёмов противолодочной обороны кораблями ВМС США. Её гоняли «как кота драными тряпками» до полного разряда батарей, принуждали всплывать, окружали и не давали выбирать нужный курс, а когда лодка в надводном положении заряжала свои батареи и погружалась в воду, всё начиналось по новой. И так много суток – под «бичами» активных «посылок» гидролокаторов, учебными атаками и взрывающимися зарядами авиационных ВИЗов – взрывных источников звука, сбрасываемых с самолётов для создания так называемого акустического подсвета.

Ситуация обострялась тем, что часто флоты действительно не играли друг с другом, а были готовы стрелять. Так было, например, в ходе кризиса в Индийском океане в 1971 году. Тогда США послали АМГ для удара по индийским силам, ведущим войну против Пакистана в его мятежной провинции Восточный Пакистан (сейчас Бангладеш). Но удар был сорван крупным соединением ВМФ СССР. Советское правительство посчитало, что удар по такому важному клиенту как Индия, будет не в советских интересах. Тогда стороны в прямом смысле этого слова «держали пальцы на кнопках».

Следующий раз это было в 1973 году в Средиземном море, во время очередной арабо-израильской войны. Нервы американцев оказались крепче, и они обеспечили доставку военной помощи Израилю.

Правда, когда израильские танки шли к Каиру, уже в СССР началась погрузка войск на десантные корабли и подготовка частей ВДВ к переброске в Сирию. Израиль тогда остановился и не стал добивать разбитый наголову Египет, и всё опять обошлось.

Нетрудно догадаться, какие эмоции по отношению друг к другу испытывали советские и американские лётчики и моряки.

В межкризисное время, когда шансы на то, что случайный выстрел может вызвать ядерный апокалипсис были поменьше, все старались продемонстрировать оппонентам своё превосходство. Не раз и не два американские пилоты подлетали к советским Ту-95РЦ и Ил-38 на считанные метры, прижимались к плоскостям крыльев так, чтобы просунуть нос истребителя между пропеллеров. Имитации ракетных атак были нормой, как и быстрые пролёты мимо самолётов противника, чтобы устроить ему мощную тряску в спутном следе.

На воде корабли нагло пересекали курсы друг другу, корабельные вертолёты зависали прямо перед идущими кораблями противника, а те отчаянно шли на таран. Если одна сторона роняла что-то в воду, то начиналась буквально драка, в которой целью одних было утащить это что-то у противника в разведывательных целях, целью других – не дать. Количество ситуаций, потенциально чреватых трупами, было огромным.

В определённый момент США и СССР решили сбавить обороты. 25 мая 1972 года стороны заключили «Соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Соединенных Штатов Америки о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним», которое ограничивало подобные выходки. Надо сказать, что со скрипом, но ситуация стала несколько менее напряжённой – и на воде, и над ней.

Но не под водой. «Кошки-мышки», в которые подлодки играли друг с другом, часто заканчивались реальным пуском торпед, пусть и не боевых, а практических. Увы, но американцы выигрывали у нас под водой. Не раз и не два советские атомные подлодки принуждались американцами к всплытию в ходе таких атак. А особым шиком со стороны американского командира было привезти из боевого похода фото выгнанной на поверхность советской подлодки через перископ.

Но и СССР однажды «показал класс». В 1982 году многоцелевая атомная подлодка К-492 под командованием В.Я. Дудко (тогда – капитан 2–го ранга, сейчас контр-адмирал в отставке) сумела скрытно «просочиться» через американскую противолодочную оборону и занять позицию для атаки прямо в заливе Хуан-де-Фука, через который американские подлодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) выходят на боевое дежурство из своей базы Китсап (тогда Бангор).

Дудко смог «повиснуть на хвосте» у новейшей тогда ПЛАРБ «Огайо» до того, как его обнаружили. При этом, по всей видимости, К-492 или нарушила границы территориальных вод США или «прошла по грани».

Обстановка под водой оставалась очень горячей ещё много лет после краха СССР.

Впрочем, в последнюю десятилетку холодной войны над водой опять было обострение. В феврале 1988 года советские корабли вынуждены были вытеснять американские крейсер и эсминец из советских территориальных вод путём навала корпусом. Хотя на фоне тогдашних событий этот эпизод даже и «затерялся».

Старые развлечения новой эпохи

Возобновление действия по сбиванию спеси с ВМС США началось в 2000 году. В середине октября 2000 года американская авианосная группа во главе с авианосцем «Китти Хок» начала провокационные учения в 300 километрах от российской территории. 17 октября в Корейском проливе АМГ подверглась учебному удару со стороны пары разведчиков Су-24 и истребителей Су-27. Американцы оказались абсолютно не готовы к налёту, их застигли в «золотой» для атаки момент приёма топлива на ходу. Чуть позже фото авианосца, сделанные с российских самолётов, были отосланы на его борт по электронной почте. Справедливости ради заметим, что выделенный ВМФ России наряд сил был совершенно недостаточен для реальной атаки по авианосцу и мог являться не более чем демонстрацией.

Так всё завертелось по новой – сначала понемногу, а потом всё сильнее и сильнее. Потом были облёты кораблей НАТО российскими самолетами и ещё много чего. И то, что несколько дней назад американскому эсминцу пришлось подать пять гудков на фоне «норм вежливости на море» между русскими и американцами – ничто даже на фоне относительно недавних инцидентов.

Море по-прежнему остаётся опасным местом, предназначенным для жёстких и решительных людей, и так будет ещё долго.

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