Путин призвал укрепить статус России как одной из ведущих морских держав

Президент Владимир Путин заявил, что в ближайшее время доля современных вооружений и техники в ВМФ должна составить 70%.

«Этого показателя нужно не только достичь, его нужно поддерживать», – заявил Путин на совещании с руководящим составом Минобороны, передает ТАСС.

Он отметил, что Россия будет добиваться того, чтобы флот был современным и оснащенным по последнему слову техники. Президент напомнил, что модернизация флота обсуждалась в ходе совещаний по оборонной тематике в декабре.

«Речь шла об укреплении стратегических ядерных сил морского базирования», – уточнил он.

«Военно-морской флот всегда был и остается важнейшей, если не ключевой, составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности. В ХХI веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны как одной из ведущих морских держав», – подчеркнул Путин.

Все последние годы развитию флота уделялось повышенное внимание, на него тратились значительные ресурсы и средства, отметил глава государства.

Путин в четверг с борта «Маршала Устинова» наблюдал совместные учения Черноморского и Северного флотов, в ходе учений проведены ракетные стрельбы «Калибром» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал».

Ранее сообщалось, что максимальная скорость гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» будет увеличена до более чем 10 чисел Маха. При этом США признают отставание от России в сфере гиперзвуковых технологий на несколько лет, но проектируемой американцами ракете сулят возможность развивать скорость до 20 чисел Маха.