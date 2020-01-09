Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за запуском «Кинжала»

Президент Владимир Путин с борта ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов» наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море, в том числе за запуском гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

В Черном море в четверг проведено совместное учение Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб, в том числе крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал». Всего в учении было задействовано более 50 кораблей, катеров и судов обеспечения, а также порядка 40 летательных аппаратов. Руководил учениями главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, передает РИА «Новости».

«Учения прошли успешно», – доложил Путину Евменов. После этого президент отдал приказ о завершении учений и свертывании группировки.

От ЧФ в практических действиях приняли участие фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли и ракетные катера «Орехово-Зуево», «Набережные Челны», «Ивановец», большие десантные корабли «Цезарь Куников» и «Азов», патрульные корабли «Дмитрий Рогачев» и «Василий Быков», подводная лодка «Колпино», малые противолодочные корабли и морские тральщики.

От Северного флота в учениях принял участие ракетный крейсер «Маршал Устинов», на борту которого был развернут походный штаб, где находились Путин, министр обороны Сергей Шойгу и Евменов. В учениях также принял участие большой противолодочный корабль СФ «Вице-адмирал Кулаков».

В ходе практических действий авиации парой истребителей Миг-31К выполнена боевая стрельба ракетой «Кинжал» по цели на одном из полигонов. Экипажи фрегата «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» и подводной лодки «Колпино» выполнили пуски из надводного и подводного положений ракетами «Калибр».

Экипажи ракетных катеров ЧФ «Ивановец» и «Набережные Челны» выполнили стрельбу противокорабельными ракетами «Москит». Боевыми расчетами берегового ракетного комплекса «Утес» Черноморского флота были выполнены два ракетных пуска по целям, имитирующим корабли условного противника.

В учении принимали участие экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95. Беспилотные летательные аппараты обеспечивали непрерывное визуальное наблюдение за проведением учений.

Ранее сообщалось, что максимальная скорость гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» будет увеличена до более чем 10 чисел Маха. При этом США признают отставание от России в сфере гиперзвуковых технологий на несколько лет, но проектируемой американцами ракете сулят возможность развивать скорость до 20 чисел Маха.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долго Россия сможет сохранять лидерство в создании этих видов вооружений.

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