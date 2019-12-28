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28 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 17:03  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» достроит корабль из Нигерии

Pionieering Spirit – уникальное судно, и России, похоже, придется иметь что-то подобноеФото: Axel Schmidt/Reuters
Министр энергетики Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток – 2» будет запущен до конца 2020 года. Он также обозначил, какое именно судно может довести до конца строительство важнейшего для России газового проекта. Почему наша страна оказалась в этом вопросе критически зависимой от иностранной техники – и что нужно, чтобы это преодолеть? Подробности...
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Америка готова начать войну против российской элиты

Сотрудники Киберкомандования США за работойФото: cybercom.mil
Пентагон готовится к атаке на высокопоставленных российских чиновников, руководителей спецслужб, армии и олигархов. Так США собираются ответить на «российское вмешательство» в следующие президентские выборы. Американцы будут распространять секретные личные данные российских руководителей, а также дезинформацию для провоцирования вражды внутри российской элиты. И это уже элемент информационной войны. Подробности...
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Россия увеличивает отрыв от США в гиперзвуке

Еще советский истребитель МиГ-31 делает «Кинжал» недосягаемым для СШАФото: Владимир Сергеев/РИА Новости
Максимальная скорость гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» будет увеличена до более чем 10 чисел Маха. США признают отставание от России в сфере гиперзвуковых технологий на несколько лет, но проектируемой американцами ракете сулят возможность развивать скорость до 20 чисел Маха. Как долго Россия сможет сохранять лидерство в создании этих видов вооружений? Подробности...
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Черногория умудрилась превзойти Украину по наглости

Происходящее похоже на украинский кейс. Но Джуканович пошел гораздо дальше, чем ПорошенкоФото: Boris Pejovic/EPA/ТАСС
Черногорская полиция избивает священников, а все оппозиционные депутаты вышвырнуты из парламента. Правящий там режим Мило Джукановича решил пойти по пути Украины, но неожиданно для многих Украину превзошел – в плохом смысле. Происходящее сейчас в Черногории сильно напоминает историю с хрестоматийным томосом, но только внешне. В целом ситуация гораздо хуже. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Зеленского пытаются подставить при обмене пленных

Павел Волков, публицист
В ближайшие дни должен состояться большой обмен «удерживаемыми лицами» между ЛДНР и Украиной. Предыдущий подобный обмен был аж в 2017-м. Но очень многим в Киеве невыгодно, чтобы люди оказались на свободе. Подробности...
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Что пережил интернет в 2019 году

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Пока мы отстаиваем свои права, западная пресса спокойно выполняет свою «работу» у нас: ведется жесткая пропаганда, направленная на подрыв авторитета органов государственной власти, происходит разжигание социальных конфликтов. Подробности...
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Какие нововведения ждут российский бизнес

Екатерина Звягина, эксперт Агентства стратегических инициатив
Не бойтесь нововведений. Ищите в них плюсы, а не минусы. Очевидно, что за налоговым мониторингом будущее. Первыми его проходят крупнейшие компании. Можно прогнозировать, что скоро за ними последует малый и средний бизнес. Подробности...
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      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
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      Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

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              Россия увеличивает отрыв от США в гиперзвуке

              Еще советский истребитель МиГ-31 делает «Кинжал» недосягаемым для США   28 декабря 2019, 16:55
              Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
              Текст: Андрей Резчиков

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              Максимальная скорость гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» будет увеличена до более чем 10 чисел Маха. США признают отставание от России в сфере гиперзвуковых технологий на несколько лет, но проектируемой американцами ракете сулят возможность развивать скорость до 20 чисел Маха. Как долго Россия сможет сохранять лидерство в создании этих видов вооружений?

              Российские оружейники увеличат максимальную скорость гиперзвуковых ракет воздушного комплекса «Кинжал» и наземно-морского комплекса «Циркон» до более чем 10 чисел Маха (12,25 тыс. километров в час у поверхности земли). Как заявил замминистра обороны Алексей Криворучко в интервью «Красной Звезде», одновременно совершенствуются такие характеристики, как дальность полета и точность наведения.

              «Работы направлены на расширение областей применения, номенклатуры вооружения и улучшения его тактико-технических характеристик. Новые образцы такого вооружения должны обеспечить высокоэффективное поражение целей как в оперативно-тактической, так и в стратегической глубине», – сказал Криворучко.

              Ранее президент Владимир Путин заявлял, что разрабатываемая корабельная ракета «Циркон» будет иметь скорость девяти чисел Маха (11 тыс. километров в час), а также, что будет создана ее наземная версия. Что касается «Кинжала», то о его способности развивать скорость более чем 10 чисел Маха сообщалось изначально – с момента объявления президентом весной прошлого года о существовании этой ракеты, которую назвали «убийцей авианосцев».

              На этой неделе Путин провел заседание коллегии Минобороны. На нем он заявил, что сейчас никто в мире не обладает гиперзвуковым оружием, кроме России. «На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас. Ни у одной страны сегодня нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности тем более», – сказал президент.

              Путин добавил, что в войсках стоят «Кинжалы», лазерные комплексы «Пересвет», началось оснащение первого полка гиперзвуковым межконтинентальным комплексом «Авангард».

              Гиперзвуковая твердотопливная аэробаллистическая ракета «Кинжал», по заверению военных, гарантировано преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до 2 тыс. километров ядерные и обычные боезаряды. В начале года летчики провели пуски этих ракет и поразили цели на расстоянии тысячи километров. Комплекс находится на вооружении с декабря 2017 года в Южном военном округе. В конце ноября «Кинжалы» впервые испытали в Арктике.

              Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков пояснил, что увеличение максимальной скорости позволяет улучшать способность снарядов преодолевать как существующие, так и перспективные системы противоракетной обороны. «Американцы догоняют нас в области управляемого гиперзвука. Они работают не только над ударными средствами, но и пытаются создать зенитно-управляемую гиперзвуковую ракету, чтобы она стала инструментом, которым они собираются сбивать подобного рода комплексы», – сказал Леонков газете ВЗГЛЯД.

              По его словам, согласно предварительным характеристикам создаваемой американцами ракеты, она сможет летать на скорости 5-6 чисел Маха. «Американцы еще не вышли на прототип, но работают над этим. Понятное дело, что усовершенствование российских гиперзвуковых комплексов – это закладка на будущее, на опережение», – пояснил эксперт.

              В начале декабря шеф Пентагона Марк Эспер признал отставание США от России в разработке гиперзвуковых вооружений. «Несколько лет назад мы взяли паузу в том, что касается этих технологий. Тогда мы однозначно лидировали. Сейчас мы в роли догоняющего», – рассказал Эспер.

              По его словам, министерство обороны вкладывает каждый доллар из расчета получить преимущество над Россией в сфере развития гиперзвуковых вооружений. Последние несколько лет американцы разрабатывают гиперзвуковую ракету AGM-183. Первый серийный образец должен быть готов в 2022 году. Некоторые источники указывают, что скорость ракеты может доходить до 20 чисел Маха.

              Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко согласен, что чем выше скорость, тем ниже возможность перехвата. «Американские ПВО, ПРО, в том числе корабельного базирования, рассчитаны на перехват целей с определенными характеристиками. Но «Кинжал» и «Циркон» будет практически невозможно перехватить существующими системами, если они будут следовать к цели со скоростью десять чисел Маха.

              В этом их главное достоинство: неуязвимость и гарантированное стопроцентное поражение целей»,

              – сказал Коротченко газете ВЗГЛЯД.

              Отставание американцев от России в развитии гиперзвуковых технологий заключается, в частности, в отсутствии самолета класса МиГ-31. «Истребитель МиГ-31БМ (большая модернизация) обладает уникальными характеристиками, в том числе и в варианте базирования, как МиГ-31К для комплекса «Кинжал». У нас здесь огромная фора еще за счет советского наследства», – пояснил собеседник.

              Ранее в военных кругах пообещали приспособить под «Кинжалы» истребители пятого поколения Су-57. Проект может быть реализован после 2030 года. Сейчас кроме МиГ-31 (одна ракета) «Кинжалы» способен нести самолет дальней авиации Ту-22МЗМ (до четырех ракет). По словам Коротченко, американцы идут за Россией попятам и в какой-то момент могут наверстать упущенное, но такой результат будет достигнут огромной ценой. Россия же развивает гиперзвуковые технологии с меньшими затратами.

              Леонков заверил, что повышение максимальной скорости не ухудшит другие характеристики ракет. Более того, заложенный в них потенциал рассчитан на куда более высокие скорости, нежели 10 чисел Маха. В связи с этим перспектива США догнать Россию в сфере гиперзвуковых технологий весьма туманна. «Мы можем управлять снарядом на скоростях и 27 чисел Маха. Мы давно прошли этап, когда мы действовали ограниченно. Мы можем одновременно управлять сразу несколькими аппаратами, которые, совершая непредсказуемый траекторный полет, все равно достигнут своей цели. Российская межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат» получает боеголовки с такими свойствами. Их будет 10-15 и они будут маневрировать на очень больших скоростях, и эти скорости существенно выше, чем 10 чисел Маха», – рассказал Алексей Леонков.

              Коротченко напомнил, что свои гиперзвуковые вооружения Россия совершенствует в рамках концепции сдерживания, потому что «мы не собираемся нападать на США или НАТО». «Но потенциальный противник должен понимать, что наличие такого оружия в нашем арсенале будет означать для него фатальные последствия, если он вступит с нами в войну. Тем самым мы поддерживаем баланс, сдерживаем потенциального агрессора от неразумных и опрометчивых решений в отношении России», – считает эксперт.

              Криворучко также сообщил «Красной звезде» о начале серийного производства «Авангардов». Первым на него перевооружат Домбаровское соединение РВСН. Также было поставлено оборудование для двух пусковых установок стационарного базирования для продолжения перевооружения на «Авангард» Козельского соединения РВСН.

              Кроме того, в 2020 году Минобороны планирует заключить новый трехлетний контракт на изготовление ракетных комплексов «Ярс» «для перевооружения еще трех ракетных полков, а также на изготовление подвижного комплекса командных ракет «Сирена-М» с их поставкой в период до 2025 года». В 2020 году планируется завершить основной объем наземной экспериментальной отработки и приступить к летным испытаниям ракетного комплекса «Сармат».

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