Гиперзвуковое оружие России обеспокоило Америку

Советник президента США Джон Болтон обвинил Москву в краже гиперзвуковых разработок у Вашингтона. Но, по мнению экспертов, таких технологий у Америки никогда не было, а вот СССР начал разрабатывать гиперзвуковое оружие еще во времена «звездных войн» Рональда Рейгана. Только ли желание уязвить Россию стоит за словами Болтона и зачем ему понадобилось обвинять Москву в воровстве?

В четверг помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что новейшие российские гиперзвуковые планирующие летательные аппараты и гиперзвуковые крылатые ракеты якобы в значительной степени состоят из «украденных» американских технологий.

Болтон утверждает: «Хотя российская экономика приблизительно размером с нидерландскую», Россия все же тратит достаточно средств на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создавать новые виды средств доставки – «гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, гиперзвуковые крылатые ракеты, в значительной степени украденные из американских технологий», – приводит ТАСС заявление Болтона в интервью радиостанции «Голос Америки».

Напомним, что в минувшую субботу на конкурсе «Авиадартс» широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». А работать над гиперзвуковыми технологиями начали еще в СССР. В частности, в Советском Союзе трудились над планирующим гиперзвуковым аппаратом тогда, когда в США таким еще даже не начинали заниматься. Разработки велись в «НПО машиностроения» в конце 1980-х годов в ответ на предполагаемое развитие в США программы «звездных войн».

Надо сказать, что это не первые «сомнения» США в военных успехах России. В июле телеканал CNBC заявил со ссылкой на американскую разведку, что Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард». Как утверждали СМИ, «разработка выходит слишком дорогостоящей», при этом не удается найти поставщика углеродного волокна с нужными характеристиками.

Разумеется, Россия опровергла такую «информацию разведки». Тогда в аппарате вице-премьера Юрия Борисова заявили, что производство и поставка комплексов «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком идут в соответствии с графиком, без сбоев.

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По мнению члена-корреспондента Академии военных наук Александра Бартоша, американцы действительно любят рассуждать по поводу мнимого приоритета во всякого рода изобретениях.

«Они говорили, что наш Ту-144 является копией «Конкорда», оспаривали российское первенство. Я не думаю, что Болтон говорит правду. Дело в том, что в 1980-х годах американцы не вели таких исследований. В то время они занимались разработкой крылатых ракет, на эту программу у них уходили и интеллектуальные, и материальные ресурсы», – сказал Бартош газете ВЗГЛЯД.

Если и были какие-то наработки, то это «были чисто теоретические, расчетные вещи, которые не представляли особого интереса», полагает эксперт. «В то время у нас очень активно велись разработки такого оружия. В 1990-х годах работа над этим приостановилась, но в начале 2000-х получила новый дополнительный импульс», – добавил Бартош.

По его мнению,

цель Болтона – показать, что Россия и СССР в свое время были не в состоянии разработать столь совершенные технологии, и что американцы якобы были здесь впереди планеты всей.

«Хотя это не так. В России такие разработки велись – и теоретические, и практические. Затем была некая заторможенность в связи с событиями 1980-1990-х годов, потом наши специалисты опять вплотную занялись этой программой. Здесь Болтон преследует единственную цель – нанести ущерб престижу России, поставить под сомнение способность наших специалистов разрабатывать современнейшие технологии. Хотя все это шито белыми нитками, и не думаю, что серьезные читатели и тем более специалисты поверят всему этому», – заключил Бартош.

США отстают от России в разработке гиперзвуковых технологий, так что говорить о краже не приходится, заявил газете ВЗГЛЯД член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Он также отметил, что в словах Болтона есть нестыковки.

«Еще год-полтора назад Болтон говорил, что Россия блефует. А сегодня он уже говорит, что мы у них воруем. В плане развития технологий, о которых говорит Болтон, США отстают от России примерно на 15-20 лет, и догнать вряд ли когда-нибудь получится. Они есть у России, а у США их нет. И говорить о том, что Россия украла у США то, чем американцы не обладают, это по меньшей мере смешно. На самом деле это американцы пытаются воровать у нас технологии, проводя колоссальную работу в этом направлении», – сказал сенатор.

Россия изменила концепцию развития страны и обеспечения ее безопасности, «но американцы не ожидали, что у нас произойдет столь колоссальный качественный скачок в плане технологий, в том числе и военных. Для них это было неожиданностью», – подчеркнул Клинцевич.

«Поэтому риторика Болтона вполне понятна, мы относимся к этому спокойно. Как говорят в России, это попытка переложить с больной головы на здоровую. Но это не получится. Воровство – это их специализация. А мы развиваем свою самостоятельную российскую науку, и она дает результат с каждым годом. Дальше, через год-два, американцы вообще будут в панике от того, какими наработками начнет Россия оперировать. В том числе и в военной сфере», – заключил Клинцевич.

Генерал-майор Владимир Дворкин, в прошлом руководивший НИИ Минобороны, также отверг возможность кражи технологий гиперзвукового оружия. В комментарии Интерфаксу он заявил, что

Россия не могла украсть у США технологии гиперзвукового оружия, так как разработала его задолго до американцев.

При этом Дворкин отметил, что Россия идет на равных с США с точки зрения разработок и создания образцов вооружений. «А с точки зрения использования других элементов, например, материалов, электроники - здесь мы, конечно, всегда отставали и вынуждены были компенсировать наше отставание другими методами, в частности, увеличивая массу конструкций», – добавил он.

В то же время политолог-американист Борис Межуев считает, что цель подобных высказываний Болтона – оскорбить Россию. Однако, возможно, доля правды в его словах есть.

«И наверняка он хочет показать, что Россия не так страшна, что ее военная мощь является лишь следствием воровства технологий и так далее. То есть, с одной стороны – задеть Россию; с другой – продемонстрировать, что Россия не опасна. Мне кажется, здесь есть и прагматическая составляющая, и конфронтационная. В принципе, это соответствует внешней позиции Болтона по отношению к России: предельная враждебность и прагматическое заигрывание», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

В то же время собеседник отметил, что все крупные державы «подглядывают» за чужими технологиями.

«Даже если так – это не играет ни малейшей роли. Есть большой вопрос относительно происхождения нашей атомной бомбы, как она появилась. Кто на первом месте – Курчатов или супруги Розенберг? Вопрос серьезный. И у США много своровано у гитлеровской Германии, в частности. И Китай много ворует», – подчеркнул американист.

«Потому это не больше, чем пропаганда. Наверное, можно признать, что США все же рекордсмен в области технологий, тут ничего не сделаешь и другие страны вынуждены посматривать на них, причем не всегда с восхищением. Но такова реальность «холодного» противостояния», – заключил Межуев.

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