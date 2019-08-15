Гиперзвуковое оружие России обеспокоило Америку

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15 августа, четверг  |  Последнее обновление — 20:51  |  vz.ru
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Украина создала Газпрому новые проблемы

«Нафтогаз» мешает Газпрому брать кредиты в Люксембурге Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
«Нафтогаз» выиграл серьезное сражение в суде против России. Суд Люксембурга по иску Киева арестовал активы компании-эмитента еврооблигаций Газпрома и даже постановил привести в исполнение решение арбитража о взыскании 2,6 млрд долларов. Ранее Газпром успешно отбивался в судах от арестов своих активов. Что же произошло сейчас и к каким дальнейшим последствиям это приведет? Подробности...
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«Взрыв российского Skyfall» выявил некомпетентность разведки США

Разведка США вводит Трампа в заблуждениеФото: Минобороны России/Youtube
Американские СМИ со ссылкой на военную разведку заявили, что на полигоне под Северодвинском взорвалась российская перспективная ракета «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Позже с аналогичным заявлением выступил Дональд Трамп, добавив, что у Вашингтона есть «более продвинутые технологии», чем у Москвы. Эксперты считают, что президента США могли намеренно ввести в заблуждение.  Подробности...
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Россия забывает о священности великих побед

На российских памятниках все чаще стали изображать иностранных солдат или вражеское вооружениеФото: Валерий Ветелкин
Ольга Бузова назвала себя блокадницей, а в амурском поселке на памятнике погибшим в Великой Отечественной изобразили силуэты американских солдат. Новости о подобных событиях стали появляться в последнее время слишком часто. Чем вызвана эта историческая безграмотность и столь неуважительное отношение к памяти о великой войне? Подробности...
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Церковные раскольники Украины начали сливаться

Первую украинскую автокефалию защищали и поддерживали петлюровцыФото: Зеленый Фургон, Одесская киностудия
На Украине стало одной церковью меньше. В среду официально прекратила свое существование Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). Она влилась в состав самозваной «Православной церкви Украины». УАПЦ появилась еще при Петлюре и всегда противостояла Украинской православной церкви Московского патриархата. А среди ее патриархов был даже ближайший соратник Степана Бандеры. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Почему люди потеряли способность влюбляться на всю жизнь

Герман Садулаев, писатель, публицист
Видимо, нам придется искать новые смыслы для своего существования. И выращивать новые сердца для новой любви. Чтобы не вымереть и не превратиться в стада несчастных животных, боящихся любви, семьи, союзов. Просто потому, что мы стареем. Подробности...

Россия для Америки остается «поработителем» народов

Андрей Бабицкий, журналист
Работающая на протяжении более полувека официальная политическая линия США в отношении нашей страны базируется на чистой, без всяких примесей, русофобской доктрине. Американский закон «О порабощенных нациях» – это именно она. Подробности...
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А может, всё-таки повернуть реки?

Антон Крылов, журналист
России жизненно нужны новые инфраструктурные мегапроекты, способные подарить гордость за отечественных ученых, инженеров, строителей и дать зримый экономический эффект. А где гордость за страну – там и политическая стабильность. Подробности...
Обсуждение: 64 комментария
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    Чем отличились послы США в России

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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

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            Как обманывают российских автомобилистов

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            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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              Гиперзвуковое оружие России обеспокоило Америку

              Американцам не дают покоя военные успехи России   15 августа 2019, 20:24
              Фото: Минобороны России/Youtube
              Текст: Дарья Рыночнова,
              Иван Абакумов

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              Советник президента США Джон Болтон обвинил Москву в краже гиперзвуковых разработок у Вашингтона. Но, по мнению экспертов, таких технологий у Америки никогда не было, а вот СССР начал разрабатывать гиперзвуковое оружие еще во времена «звездных войн» Рональда Рейгана. Только ли желание уязвить Россию стоит за словами Болтона и зачем ему понадобилось обвинять Москву в воровстве?

              В четверг помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что новейшие российские гиперзвуковые планирующие летательные аппараты и гиперзвуковые крылатые ракеты якобы в значительной степени состоят из «украденных» американских технологий.

              Болтон утверждает: «Хотя российская экономика приблизительно размером с нидерландскую», Россия  все же тратит достаточно средств на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создавать новые виды средств доставки – «гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, гиперзвуковые крылатые ракеты, в значительной степени украденные из американских технологий», – приводит ТАСС заявление Болтона в интервью радиостанции «Голос Америки».

              Напомним, что в минувшую субботу на конкурсе «Авиадартс» широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». А работать над гиперзвуковыми технологиями начали еще в СССР. В частности, в Советском Союзе трудились над планирующим гиперзвуковым аппаратом тогда, когда в США таким еще даже не начинали заниматься. Разработки велись в «НПО машиностроения» в конце 1980-х годов в ответ на предполагаемое развитие в США программы «звездных войн». 

              Надо сказать, что это не первые «сомнения» США в военных успехах России. В июле телеканал CNBC заявил со ссылкой на американскую разведку, что Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард». Как утверждали СМИ, «разработка выходит слишком дорогостоящей», при этом не удается найти поставщика углеродного волокна с нужными характеристиками.

              Разумеется, Россия опровергла такую «информацию разведки». Тогда в аппарате вице-премьера Юрия Борисова заявили, что производство и поставка комплексов «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком идут в соответствии с графиком, без сбоев.

              По мнению члена-корреспондента Академии военных наук Александра Бартоша, американцы действительно любят рассуждать по поводу мнимого приоритета во всякого рода изобретениях.

              «Они говорили, что наш Ту-144 является копией «Конкорда», оспаривали российское первенство. Я не думаю, что Болтон говорит правду. Дело в том, что в 1980-х годах американцы не вели таких исследований. В то время они занимались разработкой крылатых ракет, на эту программу у них уходили и интеллектуальные, и материальные ресурсы», – сказал Бартош газете ВЗГЛЯД.  

              Если и были какие-то наработки, то это «были чисто теоретические, расчетные вещи, которые не представляли особого интереса», полагает эксперт. «В то время у нас очень активно велись разработки такого оружия. В 1990-х годах работа над этим приостановилась, но в начале 2000-х получила новый дополнительный импульс», – добавил Бартош.

              По его мнению,

              цель Болтона – показать, что Россия и СССР в свое время были не в состоянии разработать столь совершенные технологии, и что американцы якобы были здесь впереди планеты всей.

              «Хотя это не так. В России такие разработки велись – и теоретические, и практические. Затем была некая заторможенность в связи с событиями 1980-1990-х годов, потом наши специалисты опять вплотную занялись этой программой. Здесь Болтон преследует единственную цель – нанести ущерб престижу России, поставить под сомнение способность наших специалистов разрабатывать современнейшие технологии. Хотя все это шито белыми нитками, и не думаю, что серьезные читатели и тем более специалисты поверят всему этому», – заключил Бартош.

              США отстают от России в разработке гиперзвуковых технологий, так что говорить о краже не приходится, заявил газете ВЗГЛЯД член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Он также отметил, что в словах Болтона есть нестыковки.

              «Еще год-полтора назад Болтон говорил, что Россия блефует. А сегодня он уже говорит, что мы у них воруем. В плане развития технологий, о которых говорит Болтон, США отстают от России примерно на 15-20 лет, и догнать вряд ли когда-нибудь получится. Они есть у России, а у США их нет. И говорить о том, что Россия украла у США то, чем американцы не обладают, это по меньшей мере смешно. На самом деле это американцы пытаются воровать у нас технологии, проводя колоссальную работу в этом направлении», – сказал сенатор.

              Россия изменила концепцию развития страны и обеспечения ее безопасности, «но американцы не ожидали, что у нас произойдет столь колоссальный качественный скачок в плане технологий, в том числе и военных. Для них это было неожиданностью», – подчеркнул Клинцевич.

              «Поэтому риторика Болтона вполне понятна, мы относимся к этому спокойно. Как говорят в России, это попытка переложить с больной головы на здоровую. Но это не получится. Воровство – это их специализация. А мы развиваем свою самостоятельную российскую науку, и она дает результат с каждым годом. Дальше, через год-два, американцы вообще будут в панике от того, какими наработками начнет Россия оперировать. В том числе и в военной сфере», – заключил Клинцевич.

              Генерал-майор Владимир Дворкин, в прошлом руководивший НИИ Минобороны, также отверг возможность кражи технологий гиперзвукового оружия. В комментарии Интерфаксу он заявил, что

              Россия не могла украсть у США технологии гиперзвукового оружия, так как разработала его задолго до американцев.

              При этом Дворкин отметил, что Россия идет на равных с США с точки зрения разработок и создания образцов вооружений. «А с точки зрения использования других элементов, например, материалов, электроники - здесь мы, конечно, всегда отставали и вынуждены были компенсировать наше отставание другими методами, в частности, увеличивая массу конструкций», – добавил он.

              В то же время политолог-американист Борис Межуев считает, что цель подобных высказываний Болтона – оскорбить Россию. Однако, возможно, доля правды в его словах есть.

              «И наверняка он хочет показать, что Россия не так страшна, что ее военная мощь является лишь следствием воровства технологий и так далее. То есть, с одной стороны – задеть Россию; с другой – продемонстрировать, что Россия не опасна. Мне кажется, здесь есть и прагматическая составляющая, и конфронтационная. В принципе, это соответствует внешней позиции Болтона по отношению к России: предельная враждебность и прагматическое заигрывание», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

              В то же время собеседник отметил, что все крупные державы «подглядывают» за чужими технологиями.

              «Даже если так – это не играет ни малейшей роли. Есть большой вопрос относительно происхождения нашей атомной бомбы, как она появилась. Кто на первом месте – Курчатов или супруги Розенберг? Вопрос серьезный. И у США много своровано у гитлеровской Германии, в частности. И Китай много ворует», – подчеркнул американист.

              «Потому это не больше, чем пропаганда. Наверное, можно признать, что США все же рекордсмен в области технологий, тут ничего не сделаешь и другие страны вынуждены посматривать на них, причем не всегда с восхищением. Но такова реальность «холодного» противостояния», – заключил Межуев.  

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