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6 июля, суббота  |  Последнее обновление — 13:43  |  vz.ru
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Украинский «Нафтогаз» продолжает вставлять палки в колеса Газпрому Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
«Нафтогаз» продолжает свой судебный рейд по Европе с целью хоть что-то отобрать у Газпрома. Теперь украинская компания рапортует об очередной «победе» над российской – на этот раз в британском суде на сумму в 145 млн долларов. О чем на самом деле идет речь и почему попытки арестовать имущество Газпрома в Европе выйдут боком самому «Нафтогазу»? Подробности...
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США обострили концепцию борьбы с Кремлем

Вашингтон выделяет все больше денег на борьбу с РоссиейФото: Christian Ohde/Imago/ТАСС
США усиливают противостояние с Россией. Агентство по международному развитию представило концепцию по борьбе со «злонамеренным влиянием Кремля» в Европе, Евразии и других регионах. Особое внимание Вашингтон традиционно уделяет странам на постсоветском пространстве. Подобная политика не нова, но почему на этот раз США столь откровенно заявляют о прямом противодействии Москве и чего ждать от этого? Подробности...
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Мобильный телефон в школах связали с угрозой распространения порнографии

В случае полного запрета часть трубок в школах наверняка перейдет на подпольное положение Фото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Школьники «станут умнее, начнут общаться друг с другом и не будут смотреть порнографию по смартфонам, что они часто делают». Так звучат аргументы тех, кто настаивает на полном запрете использования мобильных телефонов в общеобразовательных школах. Что говорят об этом противники такого подхода и насколько реально введение подобных ограничений? Подробности...
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Япония вступила в войну нового типа

Фото: Toru Hanai/Reuters
«Тихая» война между Японией и Южной Кореей может разрушить целую отрасль, причем важнейшую для современной промышленности. По крайней мере, именно такие выводы можно сделать из крайне резкого решения, которое принял Токио в ответ на итоги судебных процессов в Южной Корее. А поводом стали события еще времен Второй мировой. Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Русские люди перестали пить

Сергей Мардан, публицист
Водка подвела: ее потребление на душу населения стремительно снижается. И эта скрепа проржавела и сломалась. А ведь туда, где из жизни уходит водка, приходят гомосексуализм и бездуховность. Подробности...
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Дайте России время!

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В последние четыре года летом я живу в городке Струнино Александровского района Владимирской области. 100 километров от МКАД. То есть в том самом месте, куда надо приехать, чтобы «увидеть, как на самом деле у нас живут люди». Подробности...
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Большое американское бабло хочет победить зло

Игорь Виттель, журналист
Похоже, американские денежные мешки во главе с Соросом и братьями Кох решили объединиться, чтобы свалить Трампа. Хотя речь, как обычно, о мире и демократии на всей планете. Подробности...
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          • Нет, но ограничить их использование на уроках

          • Нет, оставить все как есть

          Стоит ли пересмотреть ограничения скорости на современных российских дорогах?
          • Да, повысить максимально разрешенную скорость

          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

          Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?
          • Да, в качестве жеста доброй воли

          • Да, использовав для обмена

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            США обострили концепцию борьбы с Кремлем

            Вашингтон выделяет все больше денег на борьбу с Россией   6 июля 2019, 13:30
            Фото: Christian Ohde/Imago/ТАСС
            Текст: Андрей Резчиков

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            США усиливают противостояние с Россией. Агентство по международному развитию представило концепцию по борьбе со «злонамеренным влиянием Кремля» в Европе, Евразии и других регионах. Особое внимание Вашингтон традиционно уделяет странам на постсоветском пространстве. Подобная политика не нова, но почему на этот раз США столь откровенно заявляют о прямом противодействии Москве и чего ждать от этого?

            У США появилась стратегия «по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» в Европе, Евразии, Центральной Азии и других регионах. Документ представил глава американского правительственного агентства по международному развитию (USAID) Марк Грин.

            По его словам, концепция (опубликована на сайте агентства) «отвечает на вызовы, связанные с негативным влиянием Кремля, путем создания экономической и демократической устойчивости стран (на которые оно направлено)». Главная цель для США – повышать устойчивость своих партнеров в мире.

            Эти усилия, сформулированные в четырех пунктах, американцы направили на «защиту демократических институтов и сопротивление манипулированию информацией». Кроме того, поставлена задача сокращать экономическую и энергетическую уязвимости, что предполагает укрепление энергетической безопасности и сокращение зависимости партнерских для США государств от «контролируемых Россией энергоресурсов».

            «Соединенные Штаты давно считают, что сильная, процветающая и свободная Европа жизненно важна для американских стратегических интересов. Правительство России и его доверенные лица стремятся ослабить влияние США в мире и отделить нас от наших союзников и партнеров. Они используют подрывные меры, чтобы ослабить доверие Америки к Европе, подорвать трансатлантическое единство и ослабить европейские институты и правительства», – говорится в концепции.

            Американцы в первую очередь сосредоточились на постсоветских странах и государствах бывшего Варшавского договора. В USAID напомнили, что выдали Украине 2,7 млн долларов на оборудование для кибербезопасности и на тренинг для сотрудников центризбиркома «по поддержке свободных и справедливых выборов».

            «Свободные, независимые СМИ и доступность, основанная на фактах отчетности – это ключ к защите граждан против попыток России манипулировать информацией», – говорится в концепции.

            На той же Украине USAID финансирует оператора системы передачи электроэнергии для перехода энергосистемы с синхронной связи с Россией на новую связь с Центральной Европой. При поддержке USAID Молдавия и Украина «значительно сместили свою торговлю из России в сторону Европейского Союза (ЕС), что делает их менее уязвимыми перед давлением русских и экономическим шантажом». «Сегодня Молдавия отправляет более 70% своего экспорта в ЕС и только 16% в Россию», – говорится в документе.

            Как неоднократно отмечал Грин, Россия «стремится подрывать уверенность в демократии и свободной рыночной экономике». По этой причине он призывал американских партнеров задуматься, действительно ли кому-то нужна помощь от России.

            Ранее президент США Дональд Трамп направлял в бюджетном запросе просьбу о выделении 500 млн долларов на помощь партнерам из Европы, Евразии и Центральной Азии с целью «противодействия российскому злонамеренному влиянию», в частности, добиваться снижения зависимости от российского вооружения и поставок энергоресурсов. Как известно, США всячески препятствуют реализации проекта «Северный поток – 2», а также ультимативно выступают против продажи Турции зенитно-ракетных комплексов С-400.

            Другим примером такого противодействия стал выделенный Вашингтоном летом прошлого года пятимиллионный грант USAID на повышение медийной грамотности македонцев и на внедрение этических стандартов в редакционной политике местных СМИ в ответ на активизацию деятельности России «по распространению дезинформации». Подобные кампании по дезинформации «стали для Македонии привычным явлением и разожгли в обществе губительную рознь, а также вызвали повсеместное замешательство и разочарование в демократических процессах и ценностях в целом». Аналогичные действия агентство предпринимает в Боснии, Косово, Черногории и Сербии.

            Россия неоднократно опровергала попытки повлиять на демократические процессы в мире и называла подобные обвинения абсолютно голословными. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал на отсутствие фактов, подтверждающих такие действия. В частности, так и не была доказана причастность России к вмешательству в ход последней избирательной президентской кампании в США.

            В субботу в МИД заявили, что функционеры из Вашингтона стараются не допустить нормализации отношений с Москвой и еще больше их разрушить. Там отметили, что концепция «конечно, удручает». «Она резко диссонирует с конструктивной тональностью недавней встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите «Группы двадцати» в Осаке. Очевидно, что влиятельные вашингтонские функционеры всеми силами стараются не допустить нормализации российско-американских отношений, разрушить их еще больше», – отметили в МИД.

            По оценке дипломатов, это очередной инструмент идеологической борьбы и пропагандистской обработки, а выступление Грина стало «голосом из прошлого – из эпохи холодной войны». «Концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля», само название которой говорит о том, что АМР (USAID) вовсе не нацелено на создание на мировой арене атмосферы сотрудничества, а является инструментом идеологической борьбы и пропагандистской обработки», – говорится в комментарии ведомства.

            Президент Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Максим Григорьев не увидел ничего нового в представленной концепции. «Правительство США, как традиционной противник Советского Союза, а затем Российской Федерации, придерживается антироссийской политики на протяжении многих лет.

            Интерес вызывает лишь то, что к этой работе открыто подключилось агентство по международному развитию. Раньше они не называли аналогичную работу прямым противодействием влиянию Кремля»,

            – сказал Григорьев газете ВЗГЛЯД.

            По оценке эксперта, с учетом нынешнего уровня русофобии в США в USAID посчитали выгодным для себя «откровенно показать, чем они занимались на протяжении всего этого времени, назвать этот документ противодействием влиянию Кремля и находиться в антироссийской политике конгресса США, чтобы получить на это дополнительное финансирование».

            Григорьев заверил, что с точки зрения эффективности подобных мер ожидать чего-то нового не стоит. По его словам, еще во времена СССР США всячески выступали против строительства трубопроводов, пугая тезисами о том, что из них впоследствии смогут заправляться советские танки.

            «В том, что выделяются миллионы долларов на борьбу с Россией, ничего хорошего нет. Но с учетом тех миллиардов, которые США и так выделяют против России, какой-либо существенной дополнительной угрозы эта концепция не несет», – заверил Максим Григорьев. 

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