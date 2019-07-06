В США придумали Концепцию по противодействию Кремлю

Директор Американского правительственного агентства по международному развитию (USAID) Марк Грин представил стратегию «по противодействию злонамеренному влиянию Кремля».

Согласно документу, концепция USAID «отвечает на вызовы, связанные с негативным влиянием Кремля, путем создания экономической и демократической устойчивости стран [на которые оно направлено]», передает ТАСС.

Главная цель, указанная в концепции, – повышение устойчивости стран – партнеров США.

Для ее достижения USAID ставит четыре задачи: противодействие усилиям по подрыву демократических институтов, сопротивление манипулированию информацией, сокращение экономической и энергетической уязвимости.

Последнее предполагает укрепление энергетической безопасности и сокращение зависимости партнерских для США государств от «контролируемых Россией энергоресурсов».

Напомним, в июне президент России Владимир Путин в рамках прямой линии развенчал миф о возможности «помириться с Западом», а министр обороны Сергей Шойгу назвал главную цель Запада в информационной войне с Россией.

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