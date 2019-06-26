Шойгу назвал главную цель Запада в информационной войне с Россией

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Запад ведет информационную войну с Россией, он стремится сделать страну управляемой.

«Основная и главная цель этой войны – стремление управлять Россией и, в конечном итоге, миром», – сказал Шойгу в ходе форума «Армия-2019» на конференции «Актуальные вопросы информационного противодействия», передает РИА «Новости».

По мнению министра, Запад проводит в отношении России «агрессивное информационное воздействие», поскольку страна практически вернула статус утраченного после распада СССР второго полюса.

«С чем связана вся эта агония – назовем ее так – Запада? С рождением второго полюса миропорядка. Который вроде бы похоронили, все уже – памятник сделали, оградку, венки приготовили... А тут вдруг опять решили второй полюс родить. И вот он рождается», – сказал Шойгу.

Он добавил, что для России рождение второго полюса идет «не в муках».

«Для нас это созидание, творчество, энергия. С желанием мы это дело делаем. Мир становится опять многополярным. И это, конечно, не нравится. В то же время Запад пока не понимает, что сегодняшним миром просто вот так взять захотеть и начать управлять – невозможно», – заключил министр.