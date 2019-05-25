НАТО открыто переходит на антироссийскую стратегию

В НАТО разработали новую военную стратегию. Так альянс ответил на «ядерную угрозу» России и появившиеся в 2014 году «вызовы на востоке и юге Европы». Речь идет о «полной защите и способности обеспечить стабильность в будущем». Для экспертного сообщества не составило труда назвать ключевые пункты стратегии с учетом появления новых видов вооружений, а также выхода США из основополагающих международных соглашений.

В ответ на якобы «ядерную угрозу» западным странам со стороны России НАТО приняло на этой неделе новую военную стратегию. Как заявил в интервью газете Welt am Sonntag генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс отвечает на вызовы, которые возникли с 2014 года на востоке и юге Европы. В том году, напомним, началась гражданская война на востоке Украины, а Крым вновь стал частью России.

«Речь идет о полной защите и способности обеспечить стабильность в будущем. Это иногда требует новых военных концепций», – заявил Столтенберг.

По его словам, эта стратегия будет представлена в будущем. Других подробностей генсек не привел. Таким образом, происходит первое изменение стратегии Альянса за последние несколько десятилетий. В начале апреля в НАТО отпраздновали 70-летие. Как недавно напоминал генсек, Альянс создавался для «сдерживания Советского Союза» и обеспечивал в Европе «торжество демократии и свободы слова». Однако СССР больше не существует и вся деятельность Альянса направлена на сдерживание Москвы.

В последние годы от НАТО регулярно раздаются упреки в адрес России в разработке планов применения ядерного оружия. В начале весны главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кертис Скапаротти говорил о возможностях Москвы достичь «быстрых побед над более слабыми соседями» с помощью превентивной ракетной атаки. В новой «Национальной стратегии» США именно российское ядерное оружие названо самой существенной угрозой, а по степени враждебности Москва поставлена в один ряд с Пекином, Пхеньяном и Тегераном.

В апреле начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщал об усилении российской группировки войск на западе и юге из-за активности НАТО. Он опровергал сообщения СМИ о подготовке России к военным действиям, называя эти тезис «активно тиражируемым русофобскими СМИ». Как отмечали министры обороны и иностранных дел Сергей Шойгу и Сергей Лавров, НАТО стягивает войска к российским границам под предлогом «возможной российской агрессии».

Что касается применения ядерного оружия, то в России неустанно напоминают о том, что рассматривают его исключительно как средство защиты. Об этом говорится в ядерной доктрине, которая не предусматривает нанесения превентивного удара. Как говорил президент Владимир Путин, ядерное оружие может быть применено в ответ, если системы предупреждения о ракетном нападении зафиксируют пуск ракет, определят точный прогноз траектории полетов и время падения боеголовок на территорию России. Но агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, подчеркивал Путин.

Идеи упреждающего удара придерживаются Соединенные Штаты, которые составляют основу сил НАТО. Как заявлял на слушаниях в американском Сенате глава Объединенного комитета начальников штабов американских вооруженных сил генерал Джозеф Данфорд, такая политика мешает противнику атаковать США в ответ.

По экспертным оценкам, НАТО в своем нынешнем виде не отвечает современным реалиям и находится в кризисе, однако в Брюсселе признавать открыто такое положение дел не хотят и называют поводом к переменам мифическую угрозу со стороны России.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев убежден, что новая стратегия НАТО заключается в выработке механизмов сохранения НАТО как такового. «Новая концепция должна доказать западному сообществу необходимость существования НАТО. В первую очередь они будут доказывать, что Россия является серьезной угрозой в глобальном масштабе, а не только европейским государствам НАТО», – сказал Перенджиев газете ВЗГЛЯД.

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По его словам, речь идет не об ответе на «ядерные угрозы» государствам НАТО, а о выработке концепции сохранения глобального лидерства США в мире. «В данном случае

Соединенные Штаты намеренно смешивают два понятия: угрозу своему мировому лидерству со стороны России и Китая с угрозой национальной безопасности стран НАТО.

В действительности мы не угрожаем их национальной безопасности, а вот американскому лидерству, наверное, да, в большей степени это угроза исходит от Китая и той же Индии», – пояснил собеседник.

В свою очередь вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков тоже констатирует, что существующие у НАТО стратегии противодействия России терпят неудачу. Поэтому Альянс толкают к переменам геополитические факторы. «Блок НАТО трещит по швам. Речь идет о Турции и непонятной позиции ряда стран. Берлин выступает с интересными позициями, говорит, что Европе нужно консолидироваться, чтобы противостоять России, Китаю и тем же США», – сказал Сивков газете ВЗГЛЯД.

В НАТО также учитывают военно-стратегические факторы. Сейчас в техническом отношении страны блока «не обладают достаточным потенциалом» для ведения наступательной войны против России благодаря появлению у Москвы нового оружия. Так как прямого технического ответа на подобные разработки у НАТО нет, то блоку нужен военно-стратегический ответ – нанесение упреждающих ударов по носителям уникального оружия с целью не допустить его применение.

«В-третьих, это военно-политический фактор. Основной способ войны против России может быть гибридный. В частности, наращивание возле российских границ войсковых группировок НАТО – это, жаргонно выражаясь, оккупационные войска, которые должны будут войти на нашу территорию, в случае если Альянсу удастся «взорвать» ситуацию в нашей стране, нарушить управление стратегическими ядерными силами», – пояснил Сивков.

Не менее важен морально-психологический фактор. «Население стран НАТО абсолютно не готово к массированному ведению боевых действий. С другой стороны, население стран НАТО явно не считает Россию врагом. Согласно большинству социологических опросов, население стран НАТО, скорее, рассматривает Россию как нейтральную страну или даже дружественную. Поэтому НАТО, как организация, которая должна обеспечивать мировое доминирование западной цивилизации, не решает эту задачу. Поэтому им надо менять стратегию», – уверен Сивков.

Одним из пунктов натовской стратегии должно стать размещение в Европе американских ракет средней дальности, без этого выход Вашингтона из ДРСМД не имел смысла. «Наверняка будут решаться вопросы об изменении структуры НАТО и создания единой европейской армии. Встанет вопрос об увеличении финансирования и доли вооруженных сил стран Европы в общем составе объединенных сил НАТО», – прогнозирует Сивков.

По его словам, в стратегии могут быть прописаны новые методы ведения войн, смещены акценты на проведение специальных операций, которые будут попадать под понятия гибридной кампании. «Будет уточняться ядерная стратегия с проведением упреждающего ядерного удара ракетами средней и меньшей дальности», – считает Сивков.

Перенджиев убежден, что в новой стратегии Альянса в качестве угроз будут фигурировать не только Россия, Китай, Иран, КНДР, но и Белоруссия. В связи с этим не исключено противодействие таким региональным структурам как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В связи с этим желание Альянса изменить концепцию указывает на потерю Западом глобального лидерства в мире.

«США как бы признают огромную опасность крушения однополярного мира и хотят сохранить его, а для этого надо поддерживать такой важнейший инструмент как НАТО. Задача концепции – сохранить однополярный мир. Но напрямую об этом написано не будет, все время будет говориться о якобы угрозах национальной безопасности стран НАТО и самих США», – убежден Перенджиев.

При этом он подчеркнул, что словами о «ядерной угрозе» со стороны России Столтенберг «переворачивает все с ног на голову». Эксперт убежден, что ядерную угрозу создают Соединенные Штаты, выходя из основополагающих международных соглашений. «США разрушают систему ядерной безопасности, в первую очередь выходом из договора по ПРО от 1972 года и выходом из ДРСМД. И последним ударом по основам международной ядерной безопасности будет прекращение СНВ-3 и не подписание нового договора... И тогда мир станет непредсказуемым», – говорит Перенджиев.

С тем, что ядерная угроза со стороны России – это миф, согласен и Сивков. Он тоже подчеркивает, что Москва не собирается первой применять оружие массового уничтожения против стран НАТО. «Это, скорее, вопрос об американцах, которые предполагают возможность превентивного применения ядерного оружия», – подытожил эксперт.

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