Россия приглашает США серьезно поговорить «без прессы»

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15 марта, пятница  |  Последнее обновление — 18:21  |  vz.ru
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Авиационный мир сумел поставить американцев на колени

Российские авиакомпании могут подзаработать на запретах проблемных «Боингов»Фото: ZUMA/ТАСС
Мировая авиационная общественность чуть ли не щипцами заставила США приостановить полеты Boeing 737 Max. Американцы сделали это практически самыми последними, ведь на кону потери их крупнейшей корпорации. Чем заменять более 350 проблемных «Боингов»? Не приведет ли это к коллапсу мировых авиаперевозок? И как Россия может подзаработать на всей этой истории? Подробности...
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Пять послекрымских лет сделали Россию сильнее

Последний раз президент США был на русской земле в сентябре 2013-го – на саммите «Большой двадцатки»Фото: Dmitry Lovetsky/AP/ТАСС
Пять лет назад, после присоединения Крыма к России, началось открытое противостояние нашей страны и Запада. Оно назревало и до тех событий, а после «русской весны» лишь прорвалось наружу. Самой заметной формой конфликта является война санкций, но в основе всего лежит геополитический и даже цивилизационный конфликт России и Запада. Что показали истекшие пять лет? Подробности...
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За «Лидеров России» началась серьезная борьба

В Сочи стартовал финальный этап престижного конкурса управленцевФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
«Самый главный инструмент изменения мира – это ты сам. Простой тезис: хочешь изменить мир – начни с себя, забудь про любые изменения вокруг», – посоветовал финалистам конкурса «Лидеры России» глава Сбербанка Герман Греф. Он и другие видные управленцы дали старт заключительному этапу соревнований будущих руководителей страны. Церемония открытия соревнований состоялась в Сочи. Подробности...
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Бойню в новозеландских мечетях устроили поклонники грузинских царей и русских адмиралов

Кровавая бойня в Новой Зеландии вскрыла серьезные процессы в трансформации обществаФото: Mark Baker/AP/ТАСС
В результате атаки террористов на мечети в Новой Зеландии убиты полсотни человек, десятки раненых. Главный исполнитель самого крупного теракта в истории благополучной страны приехал из соседней Австралии, а сам себя считает продолжателем легендарных военачальников, которые громили турок-османов на полях сражений. Какими были истинные мотивы стрелка? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Либералы готовы праздновать новый 37-й год

Александр Дементьев, историк (Университет Буэнос-Айреса)
Российская интеллигенция ждет новых репрессий, она пестует исторический параллелизм, в котором идентифицирует себя с жертвами. Пытается подражать им в пассивности и ожидании того, что за ними придут. Подробности...
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Мир на глазах теряет «американскую мечту»

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Крах Советского Союза повлек без преувеличения катастрофические последствия на огромной части земного шара. Если Штаты в том или ином виде последуют по его стопам, мало не покажется всей планете. Подробности...
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Брексит как бесконечное «безумное чаепитие»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Выход из ЕС без сделки – ни в коем разе. Выход с мэевской сделкой – плохо. Второй референдум – хрена лысого, люди уже сказали свое слово. Давайте попросим отсрочки и будем еще полгода толочь воду в ступе. Подробности...
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            Россия приглашает США серьезно поговорить «без прессы»

            США прикладывают максимум усилий, чтобы демонтировать нынешнюю систему безопасности   15 марта 2019, 17:15
            Фото: U.S. NAVAL INSTITUTE PHOTO ARCHIVE
            Текст: Александр Колпаков,
            Оксана Борисова

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            У России и США остается последняя возможность сесть за стол переговоров и спасти договор СНВ-3. В этом уверен посол России в США Анатолий Антонов. После того, как обе страны объявили о выходе из ДРСМД, на кону следующее фундаментальное соглашение в сфере сдерживания. Кто больше пострадает в случае отказа от СНВ-3 и как это отразится на ситуации в мире в целом?

            Посол России в США Анатолий Антонов считает, что еще остается возможность для продления действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Дипломат заявил об этом в эфире Первого канала. «Возможность есть, но время очень быстро уходит», – предупредил посол. По его словам, представители России и США должны провести «очень серьезный разговор за столом переговоров». И такой диалог должен проходить «желательно без прессы».

            Во время своего выступления в Фонде Карнеги в Вашингтоне в начале недели Антонов пояснил, что «первым шагом должен стать нормальный, легитимный диалог между официальными представителями администрации США и правительства России». Дипломат напомнил, что у России есть «вызывающие обеспокоенность вопросы в отношении выполнения Соединенными Штатами некоторых положений договора». «Нам надо найти решение прежде, чем мы поставим свои подписи под каким-либо документом», – подчеркнул Антонов.

            Он указал на необходимость разрешить с США все вопросы касательно другого основополагающего документа в сфере безопасности – российско-американского Договора о нераспространении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

            «Возможно, у США есть некоторые вопросы к нам, но, по крайней мере, у нас точно есть вопросы к США. Мы хотели бы разрешить их до того, как будет принято окончательное решение по поводу продления этого договора», – подчеркнул дипломат.

            Двусторонний договор о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических атомных вооружений был подписан Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым в 2010 году и вступил в силу в феврале 2011-го. Договор рассчитан на 10 лет – его действие истекает в феврале 2021 года. Согласно соглашениям сторон, СНВ-3 может быть продлен еще на пять лет: как раз о таком продлении и ведет речь американская администрация.

            СНВ-3 предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей (межконтинентальных баллистических ракет и тяжелых бомбардировщиков) с каждой стороны до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов на них. По данным из открытых источников, на 1 сентября 2015 года Россия имела 526 развернутых носителей и 1628 боеголовок на них, США, соответственно, 762 стратегических носителя и 1538 ядерных боеголовок.

            Каждая из сторон вправе выйти из соглашения, «если она решит, что связанные с содержанием настоящего договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу ее высшие интересы» – такое право прописано в 14-й статье договора СНВ-3.

            В феврале представитель американской администрации сообщал, что в Вашингтоне рассматривают варианты действия по СНВ-3 и на данный момент решение по его продлению после 2021 года еще не принято. «Мы находимся в разгаре межведомственного процесса по оценке наших вариантов (действий). Мы привержены выполнению договора СНВ-3, но мы не приняли решение о его продлении», – сообщил чиновник. По его словам, по договору ведется дискуссия с Россией в рамках консультативной комиссии. «Мы работаем над некоторыми вызовами выполнения (договора) с ними», – уточнил он.

            Разговоры о том, что договор может быть не продлен, начались несколько лет назад. Однако всерьез эта тема стала обсуждаться после одностороннего решения США выйти из ДРСМД, так как Москва якобы испытывает запрещенную договором ракету. Россия выдвигала встречные претензии. В итоге в начале февраля Вашингтон объявил о выходе из договора, на что Москва ответила зеркально.

            При этом США сразу начали говорить о том, что могут не пойти на продление СНВ-3.

            Как заявлял глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Джозеф Данфорд, ему «чрезвычайно сложно представить себе прогресс в деле продления СНВ-3, например, если основой этого является несоблюдение ДРСМД».

            По мнению участвовавшего в создании ДРСМД генерал-лейтенанта Евгения Бужинского, бывшего начальника международно-договорного управления Минобороны, «психология и философия нынешней американской администрации такова, что тон там задает Джон Болтон (советник Дональда Трампа по безопасности) со товарищи».

            «Они вообще против любого контроля над вооружениями, поэтому им не нравится и СНВ-3. Вероятность, что он не будет продлен, очень высока, но сохранить договор можно, время еще есть», – сказал Бужинский газете ВЗГЛЯД.

            С другой стороны, если СНВ-3 уйдет в историю, то и для США это будет болезненным, «так как американские военные привыкли к инспекциям, к обмену информацией».

            «Они слабо представляют, как можно отпустить Россию на вольные хлеба, так они вообще ничего знать не будут. Ну и для нас тоже любая неопределенность – хуже определенности... Тут все заинтересованы, включая европейцев и участников Договора о нераспространении ядерного оружия... Но этот договор двухсторонний, поэтому решать будут две стороны – США и мы», – подчеркнул Бужинский.

            В свою очередь гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов отмечает: значительная часть конгрессменов «выступает за то, чтобы этот договор сохранить», потому что СНВ-3 «отвечает американским интересам и не ограничивает программы модернизации ядерного потенциала США». Однако в «нынешней сложной политико-психологической обстановке» многие законодатели говорят о том, «что Россия может пойти на нарушение этого договора».

            «Но если речь пойдет просто о продлении договора, то есть не о внесении в него каких-либо дополнительных положений, то для этого одобрение Конгресса не потребуется. Это решение исполнительной власти, которое должно быть принято за шесть дней до истечения срока договора», – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД. Если же договор не будет продлен, то с учетом того, что у обеих сторон существуют «запущенные программы модернизации ядерных сил», в течение какого-то времени стороны нарушать его не будут.

            «Не будет высокого роста числа боеголовок или носителей ядерного оружия, которые могли бы считаться нарушениями договора.

            Гонка вооружений будет переходить из количественной в качественную сферу.

            Будет повышаться точность наведения, будут совершенствоваться системы управления, будут использоваться элементы искусственного интеллекта и так далее», – пояснил эксперт, добавляя, что «неконтролируемая гонка вооружений не отвечает ничьим интересам».

            Если же гонка вооружений возобновится, то «угрозы распространения и фактического использования ядерного оружия будут расти», прогнозирует Кортунов.


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