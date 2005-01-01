Россия предложила США провести серьезный разговор о сохранении СНВ-3

Возможность для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) пока есть, но времени на серьезный разговор за столом переговоров осталось мало, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

По словам Антонова, «возможность для сохранения договора у нас пока есть, но время очень быстро уходит», передает ТАСС.

«Нужен очень серьезный разговор за столом переговоров и, желательно, без прессы», – отметил дипломат в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Антонов выразил надежду, что помощники президента США Дональда Трампа предоставят ему доводы, достаточные для сохранения договора.

Кроме того, посол подчеркнул, что коллеги в Пентагоне прекрасно понимают всю опасность возможного конфликта с Россией.

«Думаю, что там нет никаких иллюзий относительно того, что кто-то может победить в такого рода конфликте», – заключил дипломат.

Накануне МИД России обвинил Соединенные Штаты в манипуляции цифрами по ДСНВ.

Во вторник Антонов предупредил о возможном отказе России продлевать СНВ-3.