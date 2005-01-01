Антонов предупредил о возможном отказе России продлевать СНВ-3

Москва не готова к продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3) без нормального предварительного диалога с США, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

На вопрос о том, готова ли будет Россия продлить действие ДСНВ без предварительного диалога с США, если на полноценные переговоры уже не останется времени из-за гипотетического отказа администрации Дональда Трампа разрешить все накопившиеся вопросы, Антонов ответил отрицательно, передает ТАСС.

«Нет, для нас очевидно, что сначала мы должны начать диалог», – подчеркнул российский дипломат, выступая на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне.

Он пояснил, что «первым шагом должен стать нормальный, легитимный диалог между официальными представителями администрации США и правительства России», напомнив, что у России есть «вызывающие обеспокоенность вопросы в отношении выполнения Соединенными Штатами некоторых положений договора».

«Нам надо найти решение прежде, чем мы поставим свои подписи под каким-либо документом», – подчеркнул Антонов.

Он также указал на необходимость разрешить с США все вопросы касательно ДРСМД.

«Возможно, у США есть некоторые вопросы к нам, но, по крайней мере, у нас точно есть вопросы к США. Мы хотели бы разрешить их до того, как будет принято окончательное решение по поводу продления этого договора», – подчеркнул дипломат.

Ранее в МИД России заявили, что вокруг договора о СНВ складывается тревожная ситуация: США уходят от переговоров по этой теме под «смехотворными предлогами».

Напомним, в августе прошлого года помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон не исключил отказа США от СНВ-3.