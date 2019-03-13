МИД обвинил США в манипуляции цифрами по договору СНВ

США манипулируют цифрами, чтобы вписаться в показатели, определенные договором по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявили в МИД.

«Хотя в Вашингтоне и утверждают обратное, американская сторона на самом деле «вписалась» в суммарные уровни только с помощью некорректных манипуляций с цифрами. Объявленный ею выход на требуемые показатели достигнут не только благодаря реальным сокращениям вооружений, но и за счет нелегитимного одностороннего вывода из засчета по Договору порядка сотни СНВ», – говорится в заявлении на сайте МИД.

Подчеркивается, что без урегулирования этой серьезной проблемы рассмотрение вопроса о продлении СНВ «теряет смысл».

Внешнеполитическое ведомство напомнило Вашингтону, что продление договора не является технической формальностью, которую можно выполнить за несколько недель.

«Прежде чем стороны смогут приступить к предметному обсуждению такого варианта, США должны в полном объеме выполнить свои обязательства по данному соглашению и привести число своих СНВ в соответствие с установленными договором критериями», – заявили в МИД.

Подчеркивается, что Россия четвертый год ведет с США настойчивую работу по урегулированию проблемы, но американцы «продолжают тянуть время и упорно уклоняются от предметного разговора по существу».

«Хотели бы надеяться, что в Вашингтоне, наконец, осознают всю серьезность ситуации с Договором о СНВ и примут меры, необходимые для обеспечения жизнеспособности этого важнейшего международного соглашения в сфере сокращения и ограничения ракетно-ядерных вооружений», – говорится в заявлении.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва не готова к продлению СНВ-3 без «нормального предварительного диалога с США».