Расширение на восток не спасет НАТО от развала

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11 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 20:49  |  vz.ru
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Чем «римские каникулы» Си Цзиньпина напугали США

США не хотят пускать Китай в итальянские порты. У Вашингтона на то имеются причиныФото: Daniel Reinhardt/DPA/ТАСС
Италия может стать первой страной – членом «Большой семерки», которая поможет Китаю завоевать Европу в рамках мегапроекта «Один пояс – один путь». Италия готова пустить китайских инвесторов в свое портовое хозяйство. Почему это событие так важно для всей глобальной торговли, и потому вызвало серьезное беспокойство у США? Подробности...
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Что мешает российской разведке противодействовать западным санкциям

Западные биржевики тоже стали объектом внимания российской разведкиФото: Brendan McDermid/Reuters
Весь российский государственный механизм в последние несколько лет был перестроен для противодействия западным санкциям. Особую роль в этом деле должна играть, казалось бы, разведка – ГРУ и СВР. Однако при решении этой задачи российские разведорганы столкнулись как минимум с двумя серьезными проблемами. Подробности...
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Помним, каким он парнем был

Юрий Гагарин был неистощимым оптимистомФото: Russian Look/Global Look Press
В субботу первопроходцу космоса Юрию Гагарину исполнилось бы 85 лет. Из уст некоторых обывателей можно услышать уничижительное: «Подумаешь, герой Гагарин! Посадили его в космический корабль, а техника просто сработала». Почему те, кто так говорит, глубоко заблуждаются? Как бы сам Гагарин оценил нынешнее положение дел в космической отрасли: как явление временное или как болезнь, переходящую в хронику? Подробности...
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Украинская армия превращается в «бандитский разложившийся сброд»

Положение дел в ВСУ все дальше от армейских стандартовФото: Maxym Marusenko/Zumapress/Global Look Press
Украинские военнослужащие расстреляли своего командира за требование прекратить пьянствовать. Это ЧП предало огласке оперативное командование ДНР. Подобные конфликты происходят не впервые, но украинское военное руководство всякий раз старается их умалчивать. Какова причина этой негативной тенденции и почему со временем проблем в рядах ВСУ становится только больше? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Россия не может позволить себе потерять Украину

Глеб Простаков, журналист
Нашей стране нужно поддерживать здоровые силы внутри Украины, которые, безусловно, там есть. Можем назвать это народной дипломатией, можем – поддержкой соотечественников, «мягкой силой», как угодно – лишь бы не пассивностью. Подробности...

Половина американцев уверена, что Трамп – «наш»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
По заданию Кремля «русские хакеры» взломали чей-то сервер. То ли Демократического национального комитета, то ли штаба Хиллари Клинтон. Какая разница, если и так понятно, что это сделали русские? Подробности...
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Вытрезвители – это вредный советский пережиток

Антон Крылов, журналист
Ночёвки в «трезвяке» воспеты Высоцким и Шукшиным. В СССР вообще было много интересных общественных институтов, не доживших до наших дней, и возрождать их никто не собирается. Почему же зашла речь о вытрезвителях? Подробности...
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            Расширение на восток не спасет НАТО от развала

            В апреле 1999-го Билл Клинтон принимал в Вашингтоне лидеров 18 стран НАТО на праздновании 50-летия альянса   11 марта 2019, 20:25
            Фото: Helene C. Stikkel/wikipedia.org
            Текст: Петр Акопов

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            20 лет назад произошло первое расширение НАТО на Восток – три бывших союзника СССР стали частью атлантического альянса. Не прошло и двух недель, как самолеты НАТО начали бомбежку Югославии – это совпадение было случайным, но более чем знаковым. Именно тогда Запад сжег все мосты к налаживанию отношений с Россией.

            Вступление Польши, Чехии и Венгрии в НАТО состоялось 12 марта 1999 года и было приурочено к полувековому юбилею альянса, который должен был отмечаться 4 апреля. Но еще до торжественных мероприятий с участием теперь уже 19 стран-членов НАТО, произошло событие, придавшее расширению военного блока однозначно агрессивный характер.

            Авиация стран НАТО без санкции ООН 24 марта начала бомбежки Югославии. Расширение НАТО планировалось задолго до начала югославской кампании – но то, что оба события произошли в один и тот же месяц, лучше любых слов обнажало смысл происходящего. Европа попадала во все большее подчинение англосаксонскому гегемонистскому проекту. Добровольно сдавшиеся на милость победителя брались под крыло военно-политической организации, а сопротивлявшиеся жестко наказывались и карались.

            Россия отреагировала на события марта 1999-го «разворотом над Атлантикой» -  отменой визита в США премьер-министра России. И хотя разворот самолета Евгений Примакова состоялся после начала натовских ударов по Югославии 24 марта, понятно, что и случившееся 12 марта категорически не нравилось Москве. Но в 1999 уже никак нельзя было помешать расширению НАТО на восток – решение о нем было принято еще в 1994-м, а само приглашение первой тройке – Польше, Чехии и Венгрии – поступило еще летом 1997-го. И уже тогда было объявлено, что их официальное вступление в альянс произойдет весной 1999-го, накануне 50-летия НАТО.

            Таким образом, к концу десятилетия, начавшегося с краха СССР и Варшавского договора, североатлантический альянс делал первый шаг на восток с тем, чтобы в конечном итоге взять под свой контроль всю Европу. Причем не только восточную.

            В 1949-м НАТО было создано 12-ю участниками – США, Великобритания, Канада, Франция, Италия и всякая европейская мелочь (Германия официально примкнет позже, в 1955-м), и к моменту краха Организации Варшавского договора летом 1991-го расширилось всего до 16. Но с момента первого расширения на восток альянс стал расти с впечатляющей скоростью – три страны в 1999-м, семь в 2004, две в 2009 и одна в 2017.

            Итого сейчас НАТО включает в себя 29 стран – большую часть европейских государств. Из заметных стран в нее не входят Австрия, Швеция, Финляндия, Швейцария, Ирландия. Есть еще и Сербия – единственная европейская жертва НАТО. Расширение на восток имеет для НАТО естественные границы. И это границы России.

            Споры о том, обещали ли американцы Горбачеву не расширять НАТО на Восток бессмысленны. Конечно, обещали, и, конечно, обманули.

            Но уже не его – ведь к 90-х Горбачев уже не был у власти, и страны, которую он возглавлял, уже не было на карте мира. Да и само обещание не было зафиксировано в письменном виде. Что говорит лишь о качествах самого Горбачева. Впрочем, даже если представить себе невероятное – что Горбачев сумел бы добиться в 1990-1991 году фиксации в договоре обязательств о нераспространении НАТО на Восток, нет сомнения, что американцы не стали бы соблюдать эти соглашения после распада СССР – такой страны-то уже нет.

            Мы могли бы сколько угодно долго говорить о правопреемстве России по отношению к СССР, нам бы указывали в ответ на Прибалтику и Украину как части СССР, которые не согласны с такой трактовкой (как минимум в части международных обязательств, касающихся их территорий, ставших после 1991 года независимыми).

            Расширение НАТО на восток было платой за крах СССР и за одностороннюю капитуляцию нашей страны на международной арене в 1990-1991 годах. НАТО намеревалось дойти до границ России. Причем не только в Европе, но и Азии.

            До того момента, как Москва начала активное противостояние атлантистам, НАТО успело включить в свой состав Прибалтику. Но уже с Грузией и Украиной произошел облом. Не только вследствие войны 2008-го года – к середине нулевых у тех же европейцев сложилось понимание того, что дальше на Восток двигаться становится просто опасно. Украину, конечно, на словах подбадривают – как и ту же Грузию – а на Молдавию строят планы через ее слияние с Румынией. Но в реальности НАТО исчерпало лимит расширения. Ни одна из стран бывшего СССР не может быть принята в альянс без катастрофических последствий для отношений Европы и России. Понимают ли это на Западе?

            А что такое вообще Запад сегодня? В геополитическом плане это НАТО – то есть военный союз США и европейских государств, в которым последние играют подчиненную и ведомую роль. Но по мере укрепления Евросоюза и кризиса самого проекта англосаксонской глобализации, продвигаемого США, будущее НАТО становится все более туманным.

            Главный смысл НАТО – обеспечение контроля англосаксов над континентальной Европой. Победившие в 1945-м американцы и англичане с помощью военного альянса держат Старый Свет под своим чутким руководством, пугая его сначала красной, а потом и путинской Москвой. Но жупел «русской угрозы» плохо работал даже в 60-е годы.Не случайно Франция, единственная тогда самостоятельная западноевропейская страна, вышла из военной структуры НАТО при де Голле – а уж сейчас и подавно не является действенным.

            Украина в качестве примера «русской агрессии против Европы» существует только в агитках самых упертых русофобов-атлантистов – потому что любой хотя бы слегка знающий историю европеец понимает, что Украина вместе с Россией принадлежит к другому миру, к другой цивилизации, называемой на том же Западе русской. Пример Украины говорит как раз о другом – о том, что экспансия НАТО на восток, на территорию, которая является зоной русских национальных интересов (это признают даже те, кто не считает Украину частью большого русского мира) создает очень большие проблемы для Европы.

            Потому что борьба за Украину лишает Европу возможности выстраивать нормальные отношения с Россией, давая атлантистам возможность ставить невыполнимые условия (как-то – согласие России на евроинтеграцию и атлантизацию Украины) для разблокирования европейско-русских отношений. А нормальные отношения с Россией – залог ослабления и ликвидации атлантического контроля над Европой со стороны НАТО.

            Без этого ни о какой европейской армии, ни о какой независимости Евросоюза, а значит и о том, чтобы он состоялся в качестве полноценного сверхгосударства, не может быть и речи. Евросоюзу нужна самостоятельность. А значит ЕС или освободится из-под контроля НАТО, или развалится на куски, продлив тем самым жизнь североатлантическому альянсу. Сильная Европа и НАТО несовместимы.

            НАТО не могло не расширятся на Восток, как атлантический проект оно было запрограммировано на расширение контроля над Европой. Но расширившись на Восток и столкнувшись с кризисом американского глобального проекта и ростом европейского регионального проекта, НАТО оказалось никому не нужной обузой. Пока что от распада его удерживает слабость ЕС и то, что сами США находятся только на раннем этапе перехода к новому изоляционизму. Дружба против России не может быть скрепляющим фактором - ввиду надуманности угрозы.

            За двадцать лет НАТО заняло почти весь возможный восток Европы – чтобы убедится в том, что это фактор не играет вообще никакой роли в устойчивости и силе альянса. Потому что при углубляющемся расколе Запада совершенно неважно, сколько земли контролируется на востоке.


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