В НАТО заявили о подготовке России к «крупномасштабной войне»

Сотрудники Оборонного колледжа Североатлантического альянса проанализировали российские учения «Восток-2018» и пришли к выводу, что Москва якобы готовится к «крупномасштабной войне».

Автор доклада, сотрудник Управления оборонной политики и планирования Международного секретариата НАТО Дейв Джонсон считает, что «Восток – 2018» обозначил 10-летний рубеж с начала проведения ежегодных стратегических учений в России.

«Возможности, продемонстрированные на учениях «Восток – 2018», были достигнуты за 10 лет твердого политического курса, увеличенных финансовых вливаний и целенаправленных действий по преобразованию российских вооруженных сил в комплексный инструмент, поддерживающий ревизионистские устремления Москвы», – говорится в документе, передает RT.

В документе делается акцент на мобилизационных возможностях российской армии. Отмечается, что кроме плановых военных учений в России регулярно проводятся внезапные проверки боевой готовности, которые направлены на предотвращение неожиданного нападения противника.

«На сегодняшний день Россия в состоянии достаточно быстро сконцентрировать крупные военные силы в любом районе вдоль своих границ под прикрытием ракетно-ядерных сил, а также мощных средств создания зон закрытого доступа «Восток – 2018», призванных помешать потенциальному противнику освобождать занятые Россией районы или проходить через них», – отмечается в докладе.

В целом, по мнению автора документа, «Восток-2018» — лишь «малая видимая часть» мероприятий по наращиванию военного потенциала страны для борьбы с противниками.

В феврале генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что расширение Североатлантического альянса на Восток не должно расцениваться как провокация против России.