Министр обороны Чехии назвал Россию в числе главных угроз НАТО

Глава министерства обороны Чехии Лубомир Метнар включил Россию в число главных угроз для Североатлантического альянса; другими опасностями, по его мнению, являются терроризм и кибератаки.

«На первом месте среди угроз находится терроризм, прежде всего – опасность глобального расширения локальных террористических организаций. Второе место я отвожу кибернетическим угрозам, а третье – угрозам со стороны России», – приводит его слова РИА «Новости».

Чешский министр считает, что последняя из перечисленных «угроз» проявляется в перевооружении российской армии, перебросках войск, большом числе военных учений, а также в «событиях, связанных с другими странами бывшего социалистического блока».

«Порядок угроз в данном случае не столь важен, потому что их динамика может весьма быстро меняться», – добавил глава чешского военного ведомства.

Метнар сообщил, что возглавляемое им ведомство готовит детальный анализ существующих опасностей в мире.

Ранее Метнар допускал возможность размещения военной базы США в его стране в связи с разрывом договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Военные эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, говорили, что если США «продавят» Европу, может повториться ситуация 1983 года, когда мир оказался на грани ядерной войны.

При этом президент Чехии Милош Земан подчеркивал, что не видит «абсолютно никаких оснований» для возможного размещения американских ракет на территории республики.