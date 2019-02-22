Земан не увидел оснований для размещения в Чехии американских ракет

Президент Чехии Милош Земан подчеркнул, что не видит «абсолютно никаких оснований» для возможного размещения американских ракет на территории республики.

Отвечая на вопрос о том, какой была бы его реакция, если бы США обратились к Чехии с просьбой установить свои ракетные системы на ее территории, Земан заявил: «Не вижу для этого абсолютно никаких оснований», передает ТАСС.

Хозяин Пражского града в эфире пражского телеканала «Баррандов» также выразил обеспокоенность по поводу ухудшения международной ситуации. Это, по его словам, связано с торговыми войнами США с Китаем и Евросоюзом.

Ранее в феврале министр обороны Чехии Лубомир Метнар допустил возможность размещения на территории республики американской военной базы в связи с разрывом договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что стремление Восточной Европы стать плацдармом для американских ракет грозит поставить мир на грань ядерной войны.