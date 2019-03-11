Генштаб Грузии впервые будет руководить учениями НАТО

Свыше 350 военных из 24 стран примут участие в командно-штабных учениях бригадного уровня «НАТО-Грузия», которые пройдут в грузинской столице с 18 по 29 марта, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на минобороны страны.

«Это важнейшие учения для Грузии, впервые ими будет руководить Генштаб Грузии», – отметили в министерстве.

Цель учений – улучшение взаимодействий военных стран НАТО и государств – партнеров Североатлантического альянса с тем, чтобы оперативно реагировать на возникающие кризисы.

В учениях примет участие Азербайджан, а вот Армении в списке стран, которые командируют своих представителей в Грузию, не оказалось. Примечательно, что в 2017 году Армения в последний момент отказалась от участия в многонациональных учениях НАТО «Agile Spirit» в Грузии.

В марте также ожидается визит в Грузию Генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Членство в НАТО Грузии было обещано еще в 2008 году, однако конкретных сроков вступления в блок до сих пор нет.