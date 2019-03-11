Экс-советник Гельмута Коля рассказал, как Европа предала Россию

Владимир Путин в начале своего президентства был настроен на сближение с Европой и даже рассматривал возможность вступления России в НАТО, однако Европа отвернулась от России, заявил немецкий политик Хорст Тельчик, занимавший пост советника Гельмута Коля (канцлер ФРГ в 1982-1998 годах).

В интервью Der Spiegel Тельчик подчеркнул, что Владимира Путина в начале его президентства очень волновали вопросы общеевропейской политики и безопасности, но Европа отказалась сотрудничать с Россией.

По словам немецкого политика, одним из ключевых факторов, которые привели к ухудшению отношений западных стран с Россией, стали слова тогдашнего президента США Барака Обамы о том, что Россия якобы является «региональной державой», передает РИА «Новости».

Тельчик подчеркнул, что Запад занимает однобокую позицию по отношению к России, выставляя страну «способной за все злодейкой». «Путин – не враг Европы», – подчеркнул политик.

Кроме того, бывший советник Коля раскритиковал Запад за их позицию по Украине. Он уверен, что следовало думать не только о включении Украины в ЕС и НАТО, но также об отношениях с Россией. «Можно было обсудить возможность создания общеевропейской зоны свободной торговли, но Брюссель ничего не предпринял», – посетовал немецкий политик.

Европа должна выстраивать с Россией конструктивные отношения, призвал он. В качестве позитивного примера он привел канцлера Германии Вилли Брандта, который встретился в 1971 году с генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым для обсуждения вопросов безопасности, несмотря на напряженные отношения.

Немецкий политик выразил уверенность, что Россия никогда не нападет на НАТО, потому что «русские – не сумасшедшие» и лишь желают обеспечить себе безопасность. Он также указал, что интересы Москвы носят оборонительный характер.

«Подтверждением тому служит исторический опыт. Карл XII, Наполеон, Адольф Гитлер – это Запад всегда нападал на Россию. Что ощущает нормальный русский человек, когда узнает, что немецкие солдаты снова стоят на российской границе?» – призвал задуматься Тельчик.

Именно действия Североатлантического альянса сейчас ухудшают ситуацию, подчеркнул он. НАТО проводит учения, разведывательные полеты и все время продвигается к границам России. «Это чертовски опасная игра», – предупредил Тельчик. Он отметил, что Основополагающий акт Россия – НАТО, а также соглашение между Россией и ЕС предоставляют массу возможностей, однако Запад ничего не предпринимает.

Главным виновником в современной обстановке, по его словам, является канцлер Германии Ангела Меркель, которой не хватает лидерских качеств.

В 2015 году Тельчик призывал «ничего не предпринимать» с Украиной, чтобы наладить отношения между Россией и НАТО. В 2014 году, вразрез с другими звучавшими на Западе заявлениями, он говорил о бесполезности санкций.