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13 августа, вторник  |  Последнее обновление — 14:30  |  vz.ru
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Кому выгодно холодное лето в России

Лето в Москве прошло под знаком желтого дождевикаФото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС
Погода этим летом не балует жителей центральных регионов. Жара оказалась недолгим явлением, а июль больше напоминал начало осени, чем разгар лета. Это заставило продавцов мороженого и солнцезащитных очков подсчитывать убытки. Но есть и те, кто благодаря прохладному лету в разы взвинтил продажи. Подробности...
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«Взрыв российского Skyfall» выявил некомпетентность разведки США

Разведка США вводит Трампа в заблуждениеФото: Минобороны России/Youtube
Американские СМИ со ссылкой на военную разведку заявили, что на полигоне под Северодвинском взорвалась российская перспективная ракета «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Позже с аналогичным заявлением выступил Дональд Трамп, добавив, что у Вашингтона есть «более продвинутые технологии», чем у Москвы. Эксперты считают, что президента США могли намеренно ввести в заблуждение.  Подробности...
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Трагедию на секретном полигоне спровоцировал ряд совпадений

Изотопные источники питания сейчас используются в космонавтикеФото: Finnmark region government
Выясняются все новые подробности трагического инцидента на секретном полигоне Нёнокса в Архангельской области. Стало известно, что помимо военнослужащих, жертвами взрыва двигательной установки стали и сотрудники корпорации «Росатом». Почему об их гибели стало известно только сейчас и чем занимались на полигоне сотрудники атомной корпорации? Подробности...
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Британскую королеву вынуждают вмешаться в политику

Борис Джонсон на приеме у королевы Елизаветы ВторойФото: Victoria Jones/PA Wire/PA Images/ТАСС
Британская королева может вмешаться в процесс выхода страны из Евросоюза. Сейчас ее к этому активно подталкивают – об этом пишет английская пресса и открыто говорят лейбористы. Якобы разработаны несколько сценариев, которые не дадут Джонсону провести Брексит. У королевы есть все полномочия помешать премьер-министру осуществить его планы, но пойдет ли она на это? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Смысл гитлеровской геополитики и причины войны

Олег Пленков, Профессор, доктор исторических наук
Именно имперские, а не идеологические задачи предопределили для Гитлера главное направление экспансии – Советский Союз; следовательно, не «еврейско-большевистский» характер Советского Союза был причиной установки на войну против России. Подробности...
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Наше освободительное движение – это клон Майдана

Сергей Худиев, публицист, богослов
Причина, по которой наши «освободители» не хотят вспоминать даже самое недавнее прошлое, очень простая. Обещания и надежды, которые внушает освободительная идеология, никогда не сбываются. Вернее, сбываются с точностью до наоборот. Подробности...
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Ответ на вопрос с той стороны баррикад

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нормальному рабочему и прочему самозанятому или даже государственному человеку в России и в голову не придет начинать свое утро с Путина. Но одержимость этих хипстеров, которые называют себя городской интеллигенцией, Путиным просто страшит. Подробности...
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              «Взрыв российского Skyfall» выявил некомпетентность разведки США

              Разведка США вводит Трампа в заблуждение   13 августа 2019, 14:20
              Фото: Минобороны России/Youtube
              Текст: Дарья Рыночнова
              Иван Абакумов

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              Американские СМИ со ссылкой на военную разведку заявили, что на полигоне под Северодвинском взорвалась российская перспективная ракета «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Позже с аналогичным заявлением выступил Дональд Трамп, добавив, что у Вашингтона есть «более продвинутые технологии», чем у Москвы. Эксперты считают, что президента США могли намеренно ввести в заблуждение.

              Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «многое узнал в связи с неудачей» на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, имея в виду взрыв, который произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. По мнению американского лидера, на полигоне мог взорваться «российский Skyfall» – именно так по кодификации НАТО называется перспективная российская межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

              «У нас есть аналогичные, хотя и более современные технологии. Взрыв российского Skyfall заставил людей беспокоиться о воздухе рядом с объектом и далеко за его пределами. Нехорошо!», – написал он в Twitter.

              Накануне газета The New York Times писала, что американская разведка пытается разобраться в обстоятельствах взрыва и предполагает, что инцидент произошел при испытаниях новой крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой. По данным газеты, Пентагон и правительство США считают такие разработки угрозой для Вашингтона, так как подобные ракеты могут лететь по непредсказуемой траектории на относительно небольшой высоте, что делает их почти неуязвимыми для систем ПРО. 

              При этом в NYT утверждают, что власти России засекретили обстоятельства ЧП, из-за чего россияне выражают гнев и требуют раскрыть подробности. СМИ намекает на утаивание утечек радиации и проводит параллели с авариями в Чернобыле и Фукусиме, приводя слова рядового жителя из Петербурга и якобы запись в «Вконтакте» жителя Северодвинска. Хотя никаких ссылок на оригинал издание не указывает.

              По мнению первого вице-президента Академии геополитических проблем Константина Сивкова, «американцы однозначно придумали, что на полигоне в Архангельской области мог взорваться «Буревестник», хотя еще какое-то время назад американские СМИ и военные сомневались в работоспособности этого ракетного комплекса. «В нем двигательная установка состоит из железа и урановых элементов, там больше нет ничего. И взрываться там особо нечему», – сказал военный эксперт газете ВЗГЛЯД.

              Сивков также высказал свою версию произошедшего, отметив, что в России на военно-морском флоте сейчас есть единственная ракета с жидкостным двигателем – Р29 разных модификаций.

              «Они остались в наследство от Советского Союза, стоят на вооружении. На этих ракетах периодически проходят работы по продлению гарантийных сроков. После этого принимается решение: продлевать или не продлевать. Такая ракета и могла взорваться. Она долго была на службе, а взрыв мог произойти на завершающем этапе работы двигателя», – сказал эксперт.

              «И когда Трамп говорит, что США «многое узнали» – он блефует. Ничего США не могли узнать. Это миф. Американцев-разведчиков там не было, с помощью спутников узнать устройство даже гипотетического ядерного двигателя тоже нельзя. Они могут вычислить только радиологический фон, но этого слишком мало. Наверняка они получили данные о том, что там был какой-то двигатель и начинают придумывать его устройство», – продолжил Сивков.

              Он также раскритиковал заявление американского лидера о том, что «США обладают аналогичными, но более современными технологиями».

              «Если они говорят о наличии устройств неразрушающего контроля, то все может быть. Но говорить о том, что лучше, что хуже, бессмысленно. Если говорят о ракетном двигателе – блеф. У нас больший успех, лучшие стержни, технологии», – заключил Сивков.

              В свою очередь военный обозреватель Павел Фельгенгауэр считает, что разведка США и вовсе могла ввести Трампа в заблуждение.

              «Сложно сказать, насколько Трамп понимает то, о чем говорит. Также сложно сказать, насколько те, кто докладывали Трампу из военной разведки и Пентагона, поняли, что там произошло», – сказал Фельгенгауэр газете ВЗГЛЯД.

              По мнению военного аналитика, в настоящее время есть разные мнения о том, что из себя на самом деле представляет «Буревестник».

              «Есть масса противоречивых данных. Одни указывают на то, что он должен летать на скорости 3 Мах и на высоте в 15-20 километров. А есть презентация с Владимиром Путиным, где изделие летело на малых высотах и скоростях. Но запускать «Буревестник» должны крылатой ракетой корабельного или наземного базирования с помощью твердотопливного двигателя, после чего включается курсовой маршевый двигатель», – пояснил собеседник. 

              «Что касается заявлений Трампа, будто бы у них есть более продвинутые технологии – опять непонятно, о чем он говорит. Если речь идет о прямоточных двигателях – да, они их разрабатывают, но в безъядерных вариантах, – продолжил эксперт.

              При этом он выразил сомнения в том, что военная разведка США может владеть достоверной информацией о случившемся. «Что-то они могут знать, что-то они рассказали Трампу, и что-то он из этого понял. А вообще мы знаем немало случаев, когда военные ведомства вводили в заблуждение политиков», – подчеркнул Фельгенгауэр.

              Тем временем редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков напомнил, что в последнее время американское разведывательное сообщество делает выводы на основе данных из социальных сетей, из-за чего с ними не раз случались провалы. 

              «Например, у нас есть такая деятельница известная – Юлия Латынина, которая в открытом эфире где-то произнесла, что в Архангельской области якобы взорвался «Буревестник». Затем кто-то распространил информацию, будто бы там всех накрыла радиация», – сказал он.

              И это не единственный случай, напоминает Леонков: «В прошлом году представители разведки США опубликовали 400-страничный труд под заголовком «Военная мощь России». Он был основан целиком на информации из социальных сетей».

              «Этот доклад вызвал недоверие и был поднят на смех. Короче говоря, они опозорились. Сейчас мы наблюдаем то же самое. И эти идеи подсовывают Трампу. Президент США недавно поменял руководителя американской разведки за то, что предоставлял недостоверные сведения, так что цена таких данных ему тоже известна», – отметил Леонков.

              «Отсюда и странные заявления американского президента о том, что Вашингтон обладает более современными военными технологиями, нежели Россия. По ядерным технологиям мы далеко ушли вперед. И по обогащению урана, и по созданию термоядерного оружия, и по созданию реакторов. Россия – единственная в мире страна, обладающая ядерными реакторами на быстрых нейтронах промышленного масштаба. На Белоярской АЭС работают два таких реактора», – констатировал собеседник.

              «Такого рода модернизация и технологии коснулись и военной сферы. В том числе и создания ядерных двигателей для подводного беспилотника «Посейдон», и воздушного ядерного двигателя для «Буревестника». Это сложное техническое изделие, но наши ученые и конструкторы смогли это сделать», – поясняет Леонков.

              «А вот у американцев не наблюдается успехов в этой области. Они остановились где-то в 70-х годах.

              Построили несколько опытных образцов на том дело и кончилось. Сейчас вроде бы снова взялись за разработку, набрали грантов, обещают ошеломляющий успех, но пока ничего не слышно и не видно. Так что пусть господин Трамп и дальше громогласно заявляет о наличии у США «аналогичных, только более современных технологий», но относиться к этому надо не иначе как к пропаганде», – заключил Леонков.

              В свою очередь экс-начальник зенитных ракетных войск командования специального назначения Сергей Хатылев считает, что комментирование случившегося на «маленьком полигончике размером 40 на 40 км» вообще не соответствует уровню президента США.

              «Это абсурд. И публикации NYT об утечках радиации – тоже абсурд. Обратите внимание, что речь идет даже не об уровне радиации, который может быть опасен для человека, а про его фоновые значения. Это игра слов некомпетентных людей, которая ведет к нарастанию напряженности. Это все несостоятельно и притянуто за уши», – считает эксперт.

              «Я бы отчасти пренебрег режимом секретности и предложил всем заинтересованным странам – Великобритании, США, Франции – прислать своих представителей. Пешочком провел бы их по этому полигону, завез на стартовую платформу, попили бы там чайку. И показал бы нашу северную природу: вот море, вот рыба, вот воздух, вот люди живут. Скажите, какие тут разрушения? Какой «Буревестник» тут взорвался?» – иронизирует Хатылев.

              «А если говорить серьезно – да, это научно-исследовательский полигон, на нем могут случаться ЧП, у этих происшествий могут быть последствия. В ходе испытаний события могут развиваться непредсказуемо, могут быть повреждения и могут, к сожалению, гибнуть люди. Но пытаться убедить мир в том, что Россия что-то скрывает – это все не серьезно», – заключил Хатылев.


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