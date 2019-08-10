Главой всех американских разведок станет почти случайный человек

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10 августа, суббота  |  Последнее обновление — 11:08  |  vz.ru
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Россиян ждет испытание падением цен

Россия победила инфляциюФото: Александр Рюмин/ТАСС
Россияне только начали привыкать к исторически низкой инфляции в 4-6%, как Россия столкнулась с еще более редким для нее явлением – дефляцией. Минэкономразвития ждет падения цен уже в августе. Однако радоваться не стоит – для экономики страны дефляция является более существенной проблемой, чем инфляция.  Подробности...
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Решение Ельцина изменило ход истории России

Владимир Путин во время утверждения его Госдумой председателем правительства 16 августа 1999 годаФото: Сергей Субботин/РИА Новости
Ровно 20 лет назад в этот день в России произошел переломный момент. За это время в стране начала развиваться экономика, была создана мощная армия, вооруженная современной техникой, восстановлен международный авторитет России, вернулся Крым, успешно проведена зимняя Олимпиада в Сочи и чемпионат мира по футболу. А началось все с назначения, сделанного президентом Борисом Ельциным.  Подробности...
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Причина взрыва на закрытом полигоне останется секретом Минобороны

Неудачные испытания на полигонах случаются несколько раз в год, но обычно без жертвФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
В четверг на одном из самых секретных военных полигонов России под Северодвинском произошло ЧП. По официальной версии Минобороны, там взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. Однако в близлежащих населенных пунктах было зафиксировано краткосрочное повышение радиационного фона, а акватория в районе места происшествия закрыта на месяц. Что же произошло на полигоне Нёнокса? Подробности...
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«Друг Путина» намерен захватить всю власть в Италии

Италия оказалась на грани досрочных выборов Фото: Guglielmo Mangiapane/Reuters
В Италии начался новый политический кризис: из-за фактического распада парламентской коалиции страна оказалась на грани досрочных выборов, о чем заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Премьер-министр страны Джузеппе Конте с этим не согласен и требует объяснений. Чем закончится для Италии ссора политиков, одного из которых на Западе уже давно называют «другом Путина»? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Оппозиция предлагает нанять идиота

Сергей Мардан, публицист
Базовые свободы – это возможность накормить своих детей, иметь крышу над головой и жить без страха быть убитым средь бела дня. Так вот. В отношении свободы Россия за 20 лет прошла огромный путь. Никогда еще моя Родина не была такой свободной. Подробности...
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Миссионер для заблудших и забуревших

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
В тюрьмах сидят не только закоренелые негодяи. В тюрьмах сидят разные люди. А кроме того, и закоренелые негодяи имеют такое же право на искусство, как и люди, оградившие себя от этого «днища» многочисленными перегородками. Подробности...
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Русские люди черепами не мерятся

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Россия строилась на том, что принимала в себя тех, кто стремился к ней. И были ли менее русскими умиравшие на Великой Отечественной татары, казахи, узбеки? Были ли они менее русскими, чем нынешние юноши и девушки, гуляющие по парку «Зарядье»? Подробности...
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      На байкальском острове Ольхон собралось около 40 шаманов из разных областей Сибири, чтобы провести обряд, который должен помочь прекращению лесных пожаров. Обряд, именуемый тайлаган, включил в себя подготовку к жертвоприношению, подношение даров и призвание счастья и удачи
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      На конкурсе красоты в Венесуэле победила Талия

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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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              Главой всех американских разведок станет почти случайный человек

              Вице-адмирал в отставке Джозеф Макгвайр выглядит странной фигурой в качестве главы американских разведведомств   10 августа 2019, 10:45
              Фото: U.S. Navy photo/wikimedia
              Текст: Евгений Крутиков

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              Президент США потерпел серьезное аппаратное поражение - он не смог продавить своего человека на пост координатора всех американских разведслужб. Как это произошло, по каким критериям в итоге отбирался новый руководитель - и почему его вряд ли можно назвать идеальной кандидатурой?

              Дональд Трамп назначил вице-адмирала в отставке Джозефа Макгвайра исполняющим обязанности директора Национальной службы разведки США. Это центральный координирующий орган, созданный после терактов 11 сентября с целью упорядочить деятельность всей огромной и разномастной разведывательной системы Соединенных Штатов, давшей тогда сбой именно в координации и анализе. Теперь дело за Конгрессом, который должен в срочном порядке рассмотреть кандидатуру Макгвайра.

              Это классический случай того, когда президент Трамп опять сделал то, чего изначально делать не хотел.

              Конфликт между Трампом и прежним директором НР Дэном Коутсом тлел давно и сформировался в основном по «российскому вопросу». Коутс был в числе тех, кто настаивал на ужесточении поведения в отношении Москвы, верил во «вмешательство русских в выборы», поддерживал спецпрокурора Мюллера и постоянно пытался подкладывать Трампу апокалиптические «донесения из Москвы». После провала «миссии Мюллера», когда расследование спецпрокурора не дало никаких видимых и практических результатов, судьба Коутса была предрешена. Он подал заявление об уходе, и с 15 августа должен оставить свой кабинет.

              Изначально Трамп номинировал на эту должность Джона Рэтклиффа, конгрессмена-республиканца, члена комитета по разведке, бывшего генерального прокурора Техаса. Это было классическое политическое назначение «своего человека». Рэтклифф горой стоял за Трампа в ходе всей истории с расследованием спецпрокурора Мюллера и даже неоднократно вступал в личные перепалки со спецпрокурором и другими сторонниками теории «русского заговора».

              Но тут возмутился Конгресс, причем возмущение это было оформлено сугубо практическими соображениями. Это логично. Неугодных сотрудников технично увольняют не за то, что «не нравишься ты мне», а за «систематические опоздания» или по какой-то иной формальной причине. То же произошло и с номинацией Рэтклиффа. С точки зрения Конгресса, дело не в том, что Рэтклифф – открытый сторонник президента Трампа с собственными политическими амбициями. Проблема другая - у него нет достаточной квалификации, чтобы руководить гигантской бюрократической системой из 17 разведывательных агентств с суммарным бюджетом в 60 миллиардов долларов.

              Джон Рэтклифф оказался единственным членом комитета по разведки, который никогда не выезжал за пределы США с инспекционными поездками в резидентуры (станции) ЦРУ и других разведывательных агентств. Для конгрессменов это не только рутинная инспекция (как у вас тут дела, ребята? Не много ли денег вы расходуете «на представительские»?), но и незабываемый опыт. Как правило, это сугубо гражданские люди, которые таким образом получают представление о том, как на практике функционирует внешняя разведка. Это опасно с точки зрения сохранности информации (у конгрессменов есть помощники, пресс-секретари, шоферы, жены и иногда любовницы), но полезно для членов комитета по разведке, которые должны принимать решения и оценивать информацию. Рэтклифф такого опыта не имеет, и его вполне логично объявили профаном, недостойным высокой должности.

              Кроме того, попутно выяснилось, что, будучи генпрокурором Техаса, он занимался приписками с целью повышения своего предвыборного престижа. Так, он однажды заявил, что за один день арестовал 300 нелегальных иммигрантов в Техасе, что к Конгрессе посчитали фальсификаций и «подделкой резюме». На Рэтклиффа массово наехала вся американская свободолюбивая пресса, в результате чего он во вторник взял самоотвод. Трамп неоднократно утверждал, что «СМИ затравили Рэтклиффа», но поделать ничего уже было нельзя.

              При этом Трамп потратил много времени, проталкивая кандидатуру Рэтклиффа. А в итоге позавчера выяснилось, что у президента нет кандидатуры на пост главы Национальной разведки, и в результате 15 августа этот пост с приставкой и. о. автоматически заняла бы Сью Гордон – первый заместитель Дэна Коутса. Помимо того, что

              самоотвод Рэтклиффа выглядит как откровенное поражение Белого Дома, Трамп неоднократно высказывался против кандидатуры Сьюзан (Сью) Гордон в стиле «она мне нравится, но для этой работы не подходит».

              В результате всех этих выяснений, оскорбленная в лучших чувствах Сью Гордон, зоолог по образованию, проработавшая в ЦРУ 25 лет, подала заявление по собственному желанию, после чего пост главы Национальной разведки грозил остаться вакантным даже в чисто техническом смысле. Трамп вообще недолюбливает эту организацию, считая ее лишней бюрократической надстройкой, необходимость в которой отпала после «победы над исламским терроризмом», но делать-то что-то было надо.

              Изначально Белый дом обратился к кандидатуре Пита Хукстра, действующего посла в Нидерландах. Он голландец по происхождению, родился в Гронингене, а в США попал в трехлетнем возрасте, но у него откровенно не складывались отношения со страной пребывания и исторической Родиной. Хукстра в нулевых годах уже был председателем сенатского комитета по разведки. Но он несдержан на язык, в Нидерландах после первого же его интервью местная пресса даже начала кампанию за высылку его из Королевства. Кроме того, он написал целую книгу, в которой, опираясь на опыт своей работы в качестве главы комитета по разведке, поверг разносу политику Барака Обамы и Хиллари Клинтон в отношении Ливии. Хукстра утверждал, что Муаммар Каддафи мог бы стать для США «союзником №1» в борьбе против терроризма, а вышеуказанные президент и госсекретарь США – просто набитые идиоты, которые все испортили непонятно ради чего.

              Сейчас, по слухам, Пит Хукстра все-таки будет отозван из Амстердама и номинирован на пост руководителя Агентства внутренней безопасности – еще одного бюрократического порождения трагедии 11 сентября.

              Такая антиобамовская и антиклинтоновская позиция явно импонировала Дональду Трампу, но в Конгрессе Хукстра никогда бы не прошел. В результате буквально в последние часы появилась кандидатура адмирала Джозефа Макгвайра, действующего руководителя Национального антитеррористического центра.

              Адмирал Маквайр - карьерный «морской котик». Он начинал простым водолазом-диверсантом и прошел путь до начальника Специального морского диверсионного командования. Долгое время он находился в отставке и работал в благотворительном фонде, спонсировавшем обучение детей погибших «морских котиков».

              Президент Трамп вызвал его из отставки и назначил руководителем антитеррористического центра летом прошлого года в ходе очередной перетряски разведывательного сообщества США. Опыта у него, конечно, побольше, чем у Джона Рэтклиффа, но назвать его идеальным кандидатом на подобный пост также очень сложно. И еще неясно, как поведет себя Конгресс после 15 августа, когда Макгвайр по факту возглавит НР.

              Возможно, что

              для Трампа эта кандидатура была именно уступкой Конгрессу, поскольку Макгвайр – флотский служака, он никогда не занимался политикой и никогда не высказывал своего мнения по поводу спецпрокурора Мюллера и прочих политических обстоятельств. То есть, предлагая эту кандидатуру, Трамп избегает лишних конфронтаций в отношениях с Конгрессом.

              Вам не нравился Рэтклифф из-за его политической позиции в деле Мюллера? Тогда получите чистого военного профессионала, «политического молчуна», карьерного диверсанта, которого невозможно обвинить в излишней политизированности или в проблемах в биографии. А готов ли Макгвайр руководить гигантской разведывательной системой (с агентурной разведкой и аналитикой он и вовсе не знаком) – это уже другой вопрос.

              Кроме того, у адмирала Макгвайра нет никакого самостоятельного политического веса, он вообще не имеет политических амбиций. Это дополнительный положительный аргумент и для Трампа, и для Конгресса.

              Вся эта история никак не связана с какими-либо изменениями в американской разведке. В идеале президент Трамп хотел бы вовсе расформировать НР, но в предвыборный период такие резкие действия для Белого Дома неприемлемы. Потому и был найден адмирал Макгвайр, симпатичный дядька с героическим прошлым, проходной для Конгресса и понятный избирателям. А после президентских выборов опять все может поменяться.


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