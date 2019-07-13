Трамп собрался избавиться от главы разведки США

Глава американского государства Дональд Трамп хочет уволить директора национальной разведки США Дэна Коутса, сообщают источники.

Axios утверждает, что его источники «обсуждали данный вопрос напрямую» с Трампом. При этом американский президент не говорил, когда намерен отправить Коутса в отставку. Если судить по одному из последних разговоров на эту тему, то увольнение Трамп планирует «пораньше, а не попозже».

Источники сообщают, что Трамп говорит об отставке Коутса уже несколько месяцев, причем обычно сам поднимает данный вопрос, передает ТАСС.

Трамп также критиковал аппарат директора нацразведки, созданный после терактов 11 сентября 2001 года. По мнению президента, эта структура оказалась «ненужной бюрократической прослойкой». Политически аппарат директора нацразведки невозможно убрать, но Трамп хочет хотя бы сократить его численность.

В качестве возможной замены Коутса называется Фредерик Флайтц – давний соратник советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Флайтц сейчас руководит деятельностью неправительственного вашингтонского Центра политики безопасности.

Коутс неоднократно выводил из себя Трампа комментариями об отношениях с Москвой и о северокорейской ядерной проблеме, сообщает Axios.