Трамп задумался об увольнении главы нацразведки США

Президент США Дональд Трамп задумался об увольнении главы национальной разведки страны Дэниела Коутса.

Так, по словам источников The Wall Street Journal, Трамп никогда не воспринимал Коутса как приближенного советника, а в последнее время особенно разочаровался в главе разведки из-за его публичных высказываний о внешнеполитическом курсе США.

В частности, Трампа не устраивает позиция Коутса по вопросу прорыва в разоружении Северной Кореи.