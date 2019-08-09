Трамп назвал нового главу нацразведки США

Американский президент Дональд Трамп принял решение назначить руководителя Национального контртеррористического центра (НКТЦ) Джозефа Магуайра исполняющим обязанности директора Национальной разведки США.

В своем Twitter Трамп сообщил, что Магуайр займет должность с 15 августа.

Американский лидер отметил, что Магуайр служил в ВМС США и вышел в отставку в 2010 году в звании вице-адмирала. Трамп выразил уверенность, что он прекрасно справится с работой.

Прежде Магуайр возглавлял неправительственную организацию Special Operations Warrior Foundation, которая оказывает помощь детям американских военнослужащих, погибших во время спецопераций.

Предшественником Магуайра на посту главы Национальной разведки США был Дэниел Коутс, которого, как писали американские СМИ, Трамп никогда не воспринимал как приближенного советника. The Wall Street Journal отмечала, что американский лидер был разочарован в Коутсе из-за его публичных высказываний о внешнеполитическом курсе США.