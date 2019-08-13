США «многое узнали» после взрыва под Северодвинском

Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области, который произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

Как утверждает Трамп, Вашингтон «многое узнал в связи с неудачей» на полигоне, передает РИА «Новости».

Американский президент заявил, что США обладают аналогичными, но «более современными технологиями».

Трамп заявил, что «взрыв российского «Скайфолла» заставил людей беспокоиться о воздухе рядом с объектом и далеко за его пределами».

«Нехорошо!» – заявил президент США.

Напомним, взрыв произошел при испытании двигательной установки на полигоне Минобороны. Погибли пять сотрудников Росатома, которые попытались предотвратить взрыв. Погибшие посмертно награждены орденами Мужества.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о трагедии на полигоне.

Американская разведка предложила свою версию случившегося.