Погибших при взрыве на полигоне сотрудников ядерного центра наградили посмертно

Пострадавшие и погибшие при ЧП под Северодвинском сотрудники Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) (Саров Нижегородской области) награждены Орденами Мужества.

«(Первый заместитель руководителя администрации президента) Сергей Кириенко зачитал указ президента России Владимира Путина о награждении восьми сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ Орденами Мужества (пятерых – посмертно)», – говорится в сообщении на сайте администрации Сарова, посвященном прощанию с погибшими сотрудниками.

Церемонию прощания посетили, кроме Кириенко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, руководитель дирекции ЯОК Иван Каменских, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков.

Глава администрации Сарова Алексей Голубев пообещал, что власти сделают все возможное для помощи родственникам погибших и для того, чтобы инициатива об установке памятника испытателям была реализована к намеченному сроку – к августу 2020 года.

По его словам, также нужно начать работу над появлением в Сарове улицы Испытателей.

«Все погибшие сотрудники Ядерного центра похоронены на аллее почетных захоронений, рядом с самыми выдающимися жителям и нашего города. Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших. Это невосполнимая утрата», – отметил Голубев.

В последний путь сотрудников ядерного центра пришли проводить несколько тысяч жителей Сарова.

Напомним, в четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. Росатом сообщил о гибели пяти своих сотрудников: Алексея Вьюшина, Евгения Коратаева, Вячеслава Липшева, Сергея Пичугина, Владислава Яновского. Они пытались предотвратить взрыв.

Сообщалось, что их наградят посмертно и установят им памятник.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о трагедии на полигоне.