В Сарове прошли похороны погибших под Северодвинском сотрудников ядерного центра

В городе Саров Нижегородской области прошли похороны пятерых сотрудников Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), погибших на военном полигоне под Северодвинском, сообщил глава администрации Сарова Алексей Голубев.

«В последний путь их пришли проводить несколько тысяч жителей Сарова – очень много людей было и на церемонии прощания на главной площади города, и на кладбище», – сказал Голубев, передает ТАСС.

В Сарове объявлен общегородской траур, приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.

В четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. Росатом проинформировал о гибели пяти своих сотрудников: Алексея Вьюшина, Евгения Коратаева, Вячеслава Липшева, Сергея Пичугина, Владислава Яновского.

Сообщалось, что они пытались предотвратить взрыв. Их наградят посмертно и установят памятник.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о трагедии на секретном полигоне в Архангельской области.

Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров) – крупнейший в стране научно-исследовательский институт, решающий сложные задачи оборонного, научного и народнохозяйственного значения. Главная задача ядерного центра – обеспечение и поддержание надежности и безопасности ядерного оружия России.