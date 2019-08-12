Героически погибшие сотрудники Росатома пытались предотвратить взрыв

Сотрудники Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшие на военном полигоне под Северодвинском, пытались предотвратить взрыв, сообщил директор центра Валентин Костюков.

По его словам, предварительный анализ случившегося показывает, что сотрудники атомной корпорации «боролись за то, чтобы взять ситуацию в руки».

«К сожалению, это не удалось», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Канал-16».

Костюков пояснил, что произошел ряд «трагических случайностей».

Напомним, погибли Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин, Владислав Яновский. Их наградят посмертно. Кроме того, им установят памятник.