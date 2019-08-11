Погибшим сотрудникам ядерного центра в Сарове установят памятник

Сотрудникам Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшим на военном полигоне под Северодвинском, установят памятник, сообщил директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков.

«Безусловно, что одними материальными вопросами не решишь боль утраты. Мы должны сделать все, чтобы люди остались в нашей памяти как герои. Мы представили в Росатом, Росатом представил в администрацию президента документы на награждение их. Здесь в рамках предприятия вместе с администрацией города приняли решение о том, что через год мы торжественно откроем памятник испытателям», – приводит его слова ТАСС.

На военном полигоне под Северодвинском погибли Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин, Владислав Яновский. Их наградят посмертно.

Напомним, в четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.

В субботу в госкорпорации «Росатом» рассказали о взрыве ракеты во время испытаний на полигоне в Архангельской области. В департаменте коммуникаций уточнили, что испытания ракеты проходили на морской платформе.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем занимались на полигоне сотрудники атомной корпорации.