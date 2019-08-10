В Росатоме раскрыли подробности взрыва на полигоне под Архангельском

В госкорпорации «Росатом» рассказали о взрыве ракеты во время испытаний на полигоне в Архангельской области. В департаменте коммуникаций уточнили, что испытания ракеты проходили на морской платформе.

«После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией», – передает РИА «Новости» сообщение Росатома.

По словам представителя госкорпорации, после взрыва несколько сотрудников отбросило в море, так что была надежда найти их живыми. Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших, добавил он.

Пять погибших сотрудников Росатома занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты, сообщил представитель компании.

В корпорации подчеркнули, что погибшие знали о важности и потенциальной опасности работ. «Специалисты работают в условиях потенциального риска, присущего всем испытаниям», – сказал представитель Росатома.

В департаменте коммуникаций корпорации добавили, что Росатом окажет финансовую помощь семьям сотрудников, погибших при испытании ракеты под Архангельском.

«Финансовая ответственность за будущее семей погибших товарищей теперь, безусловно, лежит на госкорпорации «Росатом». Речь идет не только об одноразовый помощи», – подчеркнул представитель компании.

«Это малая часть того, что мы можем сделать в знак признательности к самоотверженной работе испытателей, отдавших свои жизни во благо безопасности всех нас», – добавил он.

В Росатоме заявили, что при ЧП имело место стечение факторов, это нередко происходит при испытаниях новых технологий.

Напомним, в четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. Росатом проинформировал о гибели пяти своих сотрудников.

И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.