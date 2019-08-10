При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников Росатома

В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом», еще трое получили различные травмы, сообщили в департаменте коммуникаций госкорпорации.

В госкорпорации сообщили, что «в результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом», передает ТАСС.

«Еще трое наших коллег получили травмы и ожоги различной степени тяжести, – сообщили в госкорпорации, уточнив, что трагедия произошла во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.

«В данный момент все пострадавшие доставлены в специализированное медицинское учреждение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – заверили в госкорпорации.

«От имени огромного коллектива Росатома выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана помощь и поддержка. Светлая память о наших товарищах навсегда сохранится в наших сердцах», – подчеркнули в госкорпорации.

Напомним, 8 августа на полигоне Минобороны в Архангельской области взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. После взрыва на полигоне ВМФ участок Белого моря закрыли для свободного плавания.

Само ЧП произошло под Северодвинском, на 45-м государственном морском испытательном полигоне Военно-морского флота «Нёнокса», входящем в состав Беломорской военно-морской базы. Полигон был создан в 1954 году для испытания баллистических межконтинентальных ракет морского базирования, испытания крылатых и зенитных ракетных комплексов морского базирования.

В Минобороны подчеркнули, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу после ЧП на военном полигоне в Архангельской области не было, радиационный фон в норме. Однако власти Северодвинска зафиксировали краткосрочное повышение радиационного фона после взрыва, о чем сообщила глава пресс-службы администрации города Ксения Юдина.