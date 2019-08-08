Участок Белого моря закрыли после взрыва на полигоне ВМФ

Участок Белого моря рядом с полигоном ВМФ, где произошел взрыв, на месяц закрыт для свободного плавания, сообщил заместитель капитана морского порта «Архангельск» Сергей Козуб.

Администрация морских портов Западной Арктики предупредила о запрете плавания в акватории Двинского залива, передает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что на полигоне Минобороны в Архангельской области взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. Сообщается, что шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика получили травмы различной степени тяжести, два специалиста скончались от полученных ранений.

В Минобороны подчеркнули, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу после ЧП на военном полигоне в Архангельской области не было, радиационный фон в норме. Однако власти Северодвинска зафиксировали краткосрочное повышение радиационного фона после взрыва, о чем сообщила глава пресс-службы администрации города Ксения Юдина.

Само ЧП произошло под Северодвинском, на 45-м государственном морском испытательном полигоне Военно-морского флота «Нёнокса», входящем в состав Беломорской военно-морской базы. Полигон был создан в 1954 году для испытания баллистических межконтинентальных ракет морского базирования, испытания крылатых и зенитных ракетных комплексов морского базирования.