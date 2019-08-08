На полигоне Минобороны взорвался жидкостный реактивный двигатель ракеты

Причиной чрезвычайного происшествия на военном полигоне в Архангельской области стал взрыв жидкостного реактивного двигателя, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. В результате происшествия погибли два человека, есть раненые.

«На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия», – передает ТАСС сообщение военного ведомства.

Сообщается, что шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика получили травмы различной степени тяжести, два специалиста скончались от полученных ранений.

Всех раненых оперативно отвезли в медицинское учреждение, в каком состоянии они находятся, пока не сообщается.

В Минобороны подчеркнули, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу после ЧП на военном полигоне в Архангельской области не было, радиационный фон в норме.

Ранее в четверг сообщалось, что в результате пожара и взрыва в воинской части в Архангельской области погибли два человека. К месту происшествия направлена санитарная авиация.