Кедми объяснил цели точечной операции ЦАХАЛ в районе КПП «Рафах»

Яков Кедми: ЦАХАЛ захватил КПП «Рафах» в секторе Газа, чтобы ограничить снабжение ХАМАС оружием

Tекст: Анастасия Куликова

«Израильские военные продвинулись на три километра и заняли пограничный переход «Рафах» у границы с Египтом. Цель этой операции – ограничить пути снабжения ХАМАС вооружением», – объяснил Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив». Он заверил, что эти действия ЦАХАЛ никак не скажутся на оказании гуманитарной помощи, которая идет также через КПП. Более того, по словам собеседника, речи о начале полномасштабной операции в Рафахе не идет. Кедми утверждает, что Израиль в этом не заинтересован. Более того, против таких действий высказывается и Вашингтон.

«Впрочем, США действуют исходя из своих интересов. Штаты понимают, что для них в преддверии выборов большая операция ЦАХАЛ в Рафахе просто невыгодна. Но и Тель-Авив не предпринимает таких шагов, потому что с военной точки зрения они не имеют смысла. Операция займет около двух месяцев и потребует мобилизации всех сил. Нынешняя израильская кампания носит ограниченный характер и решает конкретные задачи», – уточнил спикер.

Он считает, что действия Армии обороны Израиля никак не скажутся на переговорах с движением ХАМАС. Кедми напомнил, что накануне члены группировки объявили о согласии с теми предложениями, которые были сформулированы посредниками – Египтом и Катаром. «Некоторые положения не устраивают израильское руководство, но переговоры продолжаются. Главное, что шаг в этом направлении сделан», – подчеркнул эксперт.

Собеседник указал, что в продолжении диалога заинтересованы как ХАМАС, так и Израиль. «Если сторонам удастся согласовать перемирие в три этапа – а оно в таком случае продлится около 130 дней – то это станет положительным фактором. Пока же ключевым вопросом остается то, кто будет управлять Газой», – отметил он. Кедми раскритиковал тех, кто считает, что этим должен заняться Тель-Авив. «Анклавом будут управлять сами палестинцы при содействии арабских стран, но не израильская армия. Мы не вернемся к оккупации Газы», – заключил спикер.

В ночь на вторник израильские военные начали «точечную контртеррористическую операцию» в восточной части Рафаха. Как заявили в ЦАХАЛ, ее цель – «уничтожить террористов и террористическую инфраструктуру» ХАМАС. К утру вторника пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что военные взяли под контроль палестинскую сторону пограничного перехода «Рафах». По версии Израиля, были получены данные о том, что КПП якобы использовался в террористических целях.

В сообщении ЦАХАЛ указано, что операцию проводили 162-я армейская дивизия и 401-я танковая бригада совместно со спецподразделениями. Согласно заявлению, в ночь на 7 мая было уничтожено более 150 объектов и ликвидировано около 20 боевиков. Армия Израиля также обнаружила и взяла под контроль три туннеля. Утверждается, что они были частью оборонительных сооружений и не пересекают границу с Египтом. Военные проводят зачистку контролируемой местности и готовятся к новым операциям, передает «Интерфакс».

Незадолго до начала операции израильские военные нанесли целенаправленные удары по объектам ХАМАС в восточной части Рафаха. Это произошло на фоне сообщений о согласии палестинского движения с предложением посредников – Катара и Египта – о перемирии в Газе. Соглашение состоит из трех этапов, однако условия ХАМАС не соответствуют тем, на которые согласился Тель-Авив. В офисе израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщили, что Израиль направит представителей на переговоры с посредниками в попытках выработать сделку, устраивающую израильскую сторону.

Ранее Нетаньяху заявлял, что израильская армия проведет операцию в Рафахе на юге сектора Газа. При этом действия ЦАХАЛ не поддерживают США. Президент Джо Байден в телефонных переговорах с израильским премьером 28 апреля потребовал, чтобы Тель-Авив не предпринимал наземную операцию в Газе без плана по защите гражданского населения. Накануне официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер также заявил, что США не могут поддержать операцию Израиля в том виде, в котором она планируется, его слова приводит РИА «Новости».