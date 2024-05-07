ЦАХАЛ взял под контроль КПП «Рафах» на границе Газы с Египтом

Tекст: Ольга Никитина

В ЦАХАЛ заявили, что начали операцию после получения оперативной информации о том, что КПП «Рафах» «использовался в террористических целях», передает ТАСС.

Сейчас сухопутные войска ЦАХАЛ, согласно заявлению израильской стороны, продолжают действовать против боевиков ХАМАС.

Как сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на медработников, в результате израильских ударов в городе Рафах на юге сектора Газа погибли по меньшей мере 20 человек.

Канал утверждает, что израильские военные самолеты обстреляли школу, в которой размещали перемещенных лиц. В результате погиб человек.

Ранее сообщалось, что движение транспорта через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на юге сектора Газа остановлено. Кроме того, не осуществляется доставка гуманитарной помощи.