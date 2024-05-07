Страны Центральной Азии – это колоссальный резервуар человеческих ресурсов, отгораживаться от которого, изображая из себя прибалтов, было бы недальновидно. С другой стороны, Центральная Азия подвержена внешнему воздействию экстремистов и спецслужб стран Запада.10 комментариев
ЦАХАЛ взял под контроль КПП «Рафах» на границе Газы с Египтом
Израильские военные контролируют палестинскую сторону пограничного перехода «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом, сообщило представительство Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В ЦАХАЛ заявили, что начали операцию после получения оперативной информации о том, что КПП «Рафах» «использовался в террористических целях», передает ТАСС.
Сейчас сухопутные войска ЦАХАЛ, согласно заявлению израильской стороны, продолжают действовать против боевиков ХАМАС.
Как сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на медработников, в результате израильских ударов в городе Рафах на юге сектора Газа погибли по меньшей мере 20 человек.
Канал утверждает, что израильские военные самолеты обстреляли школу, в которой размещали перемещенных лиц. В результате погиб человек.
Ранее сообщалось, что движение транспорта через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на юге сектора Газа остановлено. Кроме того, не осуществляется доставка гуманитарной помощи.